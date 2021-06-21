Уход цены акций Интер РАО ниже 4,56 руб. в краткосрочной перспективе маловероятен - BCS Express

Уход котировок акций "Интер РАО" ниже уровня в 4,56 рубля за штуку маловероятен в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Котировки акций "Интер РАО" на торговой сессии в понедельник упали и обновили минимум с июня 2020 года, констатирует эксперт инвесткомпании (в моменте котировки спускались ниже 4,8 рубля за штуку).

"Бумаги "Интер РАО" на протяжении 3 месяцев торговались ниже 200-дневной скользящей средней и в последние дни демонстрируют ускорение. Пробой уровня поддержки традиционно может сопровождаться срабатыванием "стоп-лоссов", расположенных ниже него. В целом картина негативная, но не стоит забывать про исторически сложившийся характер движения акций. Если посмотреть на дневной график в ретроспективе, то для бумаг компании характерен "грязный" характер движения - график изобилует боковиками и разнонаправленными длинными "хвостами" свечей. В таких инструментах пробои работают достаточно плохо и часто оказываются ложными, если не подкреплены соответствующими фундаментальными факторами", - пишет Галактионов.

Падение цены акций "Интер РАО" происходит в отсутствии значимых информационных поводов и лишь немного превышает рамки среднедневной волатильности, отмечает аналитик BCS Express. Это говорит о том, указывает он, что, несмотря на мрачные технические сигналы, потенциал снижения ограничен - падение может быть обусловлено исключительно временными техническими факторами и постепенно отыграно при наличии благоприятного торгового фона.

"Снизу ближайшими уровнями поддержки выступают отметки 4,72 руб. и 4,56 руб. Более глубокое снижение котировок акций в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным, в то время как на более длинной дистанции есть все шансы на восстановление", - уверен Галактионов.

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