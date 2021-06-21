Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В минувшую пятницу индекс широкого рынка продемонстрировал существенное снижение, которое привело к появлению ряда негативных краткосрочных сигналов. Индикатор RSI упал ниже нейтрального уровня, торговая сессия закрылась ниже ближайшей трендовой линии и 50-дневной скользящей средней. Однако в пятницу состоялась крупная экспирация по деривативам, что дополнительно увеличило волатильность. В связи с этим мы рассматриваем негативные технические сигналы с осторожностью", - отмечает аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев.

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