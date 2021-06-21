BCS Express позитивно оценивает перспективы акций "Магнита", несмотря на отсутствие у компании понятного механизма определения дивидендных выплат, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Акции "Магнита" в среду 23 июня последний день торгуются с дивидендами, напоминает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Акционеры могут рассчитывать на выплату 245,31 коп. на одну акцию, что предполагает доходность около 4,4%. В четверг акции откроют торги с дивидендным гэпом, величина которого, на взгляд аналитика, может составить около 3,8%.

По мнению эксперта, у компании отсутствует понятный механизм определения дивидендных выплат. Дивиденды по итогам полного 2020г оказались рекордными за всю историю. При наличии прибыли в размере 37,8 млрд руб. дивиденды составили почти 50 млрд руб. Это ограничивает потенциал роста выплат по итогам 2021г.

Однако в то же время взгляд на акции у аналитика позитивный. Выручка в I квартале замедлилась из-за эффекта высокой базы 2020г, но рентабельность по EBITDA улучшилась. Этот тренд, по мнению Галактионова, может продолжиться во II-III кварталах 2021г. Покупка "Магнитом" своего конкурента Дикси не скажется на возможности выплачивать дивиденды, но позволит увеличить выручку на 300 млрд руб. в год, укрепить позиции на столичном рынке, а также обеспечит более прочную базу для развития сегмента доставки.

"Можно предположить, что "Магнит" в 2021г выплатит дивиденды как минимум на уровне 2020г. Такой прогноз не дает уверенность в быстром закрытии гэпа, но может оказать умеренную поддержку акциям после дивидендной отсечки. Если для компании не появится нового позитивного драйвера, то на закрытие дивидендного гэпа может уйти до двух месяцев (40 торговых дней)", - полагает эксперт инвесткомпании.

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