Золото остается наиболее чувствительным к процентным ставкам и курсу доллара биржевым товаром - Saxo Bank

Золото остается наиболее чувствительным к процентным ставкам и курсу доллара США биржевым товаром, отмечается в аналитическом материале главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Золото и серебро после заседания FOMC потерпели значительную коррекцию, - напоминает стратег банка. - Рынки были удивлены величине поправок в прогнозах ФРС, и доходности казначейских облигаций США резко восстановились, а доллар пошел вверх. Несмотря на сильный отскок цен на "трежерис" перед выходными, удар по технической ситуации уже был нанесен, так что оба металла может ждать длительное снижение, поиск поддержки и консолидация".

Золото, на взгляд Хансена, остается наиболее чувствительным к процентным ставкам и курсу доллара США биржевым товаром, причем сильнее всего рынок испугался изменений в доходностях "трежерис", а не двухмесячного максимума доллара. Федрезерв, признавая рост инфляции, поднял её прогнозы на 2022 и 2023 годы лишь на 0,1% - соответственно до 2,1% и 2,2%. Твердая уверенность в том, что высокая инфляция не задержится надолго, поспособствовала снижению порога безубыточности по 10-летним облигациям на 10 базисных пунктов. Реальная доходность этих бумаг, подскочив сначала и ударив по доллару, закончила неделю лишь на 10 б.п. выше - на уровне минус 0,81%.

"Золото, и без того неважно торговавшееся в последние дни перед заседанием FOMC, отреагировало падением на движения доллара и доходностей. Пробой ниже 200-дневной скользящей средней ($1838/унция) открыл шлюзы, лонги начали закрываться, а фонды долгосрочных трендов стали восстанавливать свои шорты. Однако индикатор RSI близок к состоянию перепроданности, а это значит, что капитуляция в основном завершилась. Чтобы избежать возвращения к мартовскому минимуму, золото должно удержать область от $1800 до $1770 за унцию, а для возврата к относительной безопасности - уйти выше $1825, а лучше выше 200-дневной средней - $1838 за унцию", - прогнозирует эксперт банка.

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