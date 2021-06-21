Курс рубля на этой неделе может вернуться на уровни ниже 73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на текущей неделе может вернуться на уровни ниже 73 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

По мнению аналитиков банка, главным событием прошлой недели для рубля стала встреча президентов РФ и США. Переговоры прошли в конструктивном ключе, были намечены планы по дальнейшей нормализации отношений, а решение по возврату послов дополнительно снизило геополитическое напряжение. В то же время в среду курсу USD/RUB снизиться не позволил ФРС, ужесточивший свою риторику на июньском заседании, что значительно укрепило доллар. Однако под конец недели курс USD/RUB перешел к снижению на фоне постепенного восстановления спроса на риск, в моменте достигая 72,1 руб./$1. В то же время низкое геополитическое напряжение продлилось недолго - советник по национальной безопасности США заявил, что готовится новый пакет санкций по делу Навального, также подчеркнув, что продолжатся и ограничения на строительство "Северного Потока-2".

"Курс USD/RUB на этом фоне ощутимо вырос и находится в понедельник около 73,1 руб./$1. Впрочем, мы не ожидаем, что новые ограничения будут жесткими, вероятно, они будут преимущественно персональными. Таким образом раскрытие подробностей новых санкций должно поддержать рубль, однако санкционная неопределенность может затянуться, что будет ограничивать российские активы. В то же время для рубля позитивны высокие цены на нефть, а также налоговый период, пик которого должен прийтись на эту пятницу и будущий понедельник. На этой неделе динамика рубля будет также во многом зависеть от реакции рынка на возобновившиеся после "недели тишины" заявления представителей ФРС. Мы ожидаем, что особо сильной реакции на них не будет, и курс USD/RUB в течение недели может попробовать вновь вернуться ниже 73 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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