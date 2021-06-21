BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Splunk Inc., Microchip Technology, Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты включили в топ-5 на этой неделе Splunk - растущую компанию в сегменте ПО для анализа данных. "Недавно компания представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. Однако, как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере ускорения процесса вакцинации и отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на ИТ-услуги", - отмечают аналитики инвесткомпаии.

Еще одно обновление в рейтинге - производитель полупроводниковых компонентов, используемых в различных встроенных системах управления, Microchip Technology. Выручка и скорректированная EPS компании за финансовый IV кв. 2021г превзошли ожидания рынка - оба показателя продемонстрировали двузначные темпы роста в годовом сопоставлении.Microchip запустила программу PSP (preferred supply program), в рамках которой клиентам предоставляются приоритетные поставки продукции в обмен на гарантированные заказы без возможности отмены в течение 12 месяцев.

"Мы считаем, что Microchip продолжит увеличивать выручку и показатели рентабельности, а также укреплять позиции универсального поставщика микроконтроллеров и аналоговых чипов на ключевые рынки сбыта", - указывают эксперты BCS Global Markets.

Сохраняет позиции в топ-5 Archer Daniels. Компания закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию по всему миру, получая около 55% выручки за пределами США. Оптимистичный взгляд аналитиков BCS Global Markets на акции компании основан на сильной динамике ее результатов и ожиданиях относительно дальнейшего роста бизнеса по выращиванию масличных культур. Ожидается улучшение показателей прочих бизнес-сегментов, в том числе благодаря росту спроса на соевый шрот на мировых рынках, включая Китай. Эксперты положительно оценивают долгосрочную стратегию компании: расширение бизнеса за счет масштабных приобретений и участия в совместных предприятиях, продажа неэффективных подразделений и принятие мер по сокращению издержек.

По-прежнему в фаворитах компания Alphabet, которая поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google. Выручка генерируется за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности.

"Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II кв. 2020г из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021г сохраняются высокие темпы роста - развитие электронной коммерции и цифровой рекламы продолжается, а обосновавшиеся дома потребители отправляются в глобальную сеть за покупками и развлечениями", - отмечается в комментарии BCS Global Markets.

Остается в топ-5 Jacobs Engineering - по мнению экспертов, компания продолжит наращивать портфель новых заказов, невзирая на коронакризис. Компания предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги. "Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Компания отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира", - указывают стратеги BCS Global Markets.

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