Рубль на текущей неделе может закрепиться в диапазоне 73-74 руб./$1 - Росбанк

Рубль на текущей неделе, вероятно, закрепится в диапазоне 73-74 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

"Мы наблюдаем быстрое ухудшение настроений на локальном валютном рынке, что спровоцировано несколькими факторами, - отмечают эксперты банка. - Во-первых, разгон укрепления доллара США на почве более жесткой риторики ФРС стал переломным моментом для сегмента валют развивающихся стран. Позиции турецкой лиры, мексиканского песо и южноафриканского ранда резко пошатнулись (-4,0%/-4,5% против доллара США), однако ослабление китайского юаня почти на 1,0% по итогам недели - не менее говорящий о себе показатель. Даже если американская валюта возьмет паузу в ближайшие недели, возврат к уровням начала июня для валют развивающихся стран будет под вопросом".

Во-вторых, по прошествии выходных эйфория после встречи президентов США и России 16 июня испарилась. Поводом, на взгляд аналитиков банка, стали новые заявления американской стороны о подготовке очередных санкционных ограничений. "Из имеющейся в моменте информации мы не можем предположить эффект для локальных активов, однако быстрый разворот риторики стал неприятным сюрпризом и может вновь вернуть рубль в режим "наращивания" геополитической премии", - допускают эксперты.

Все вместе вынуждает аналитиков Росбанка внимательнее присматриваться к потоковым факторам ближайших недель - окончание налогового периода в начале следующей недели может быстро исчерпать позитивное влияние, и тогда помимо внешних факторов скажутся довольно интенсивные покупки валюты Минфином (ежедневно 10,5 млрд руб.) и возможная репатриация дивидендов после их выплаты в пользу иностранных держателей акций. "В результате рубль уже в течение текущей недели может плотно освоиться в интервале 73,0-74,0 руб./$1 после рекордных уровней 71,50 руб./$1 11 июня", - прогнозируют стратеги.

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