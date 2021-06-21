Снижение рынка акций утром сдерживается ослаблением рубля, выросли бумаги "Группы ЛСР" на новостях

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений, что Федрезерв начнет сокращение мер стимулирования экономики США, откат индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля. Выросли акции "Группы ЛСР" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3801,62 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1635,2 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,25 рубля (+0,4 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Московской Биржи" (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,8% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Выросли акции "Группы ЛСР" (+2,3%, до 779,6 рубля) на фоне известий, что компания уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Как говорится в сообщении компании, 20 июня совет директоров ЛСР рассмотрел стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE больше не входит в число приоритетов. Основная ликвидность сосредоточена на "Московской бирже", где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен $0,3 млн.

Компания объявила оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу. Выкупать расписки будет "дочка" группы - АО "Стройкорпорация". Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE - 30 июля. Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на "Мосбирже" увеличив тем самым ликвидность, рассчитывает девелопер.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, 4-недельный восходящий тренд на рынке акций РФ оказался прерван, и вряд ли он возобновится в ближайшее время.

Технически у индекса МосБиржи нижней границей коридора и, соответственно, поддержкой, выступает район 3700 пунктов. Но в ближайшие дни снижения к этому уровню пока не ожидается. Негативный внешний фон провоцирует очередные продажи на фоне возможности обсуждения ФРС сокращения программы выкупа бумаг с рынка. Однако такое развитие событий вполне ожидаемо, а до конкретного сворачивания стимулов пройдет еще несколько месяцев. Поэтому текущее снижение мирового фондового рынка стоит рассматривать как фиксацию прибыли после длительного роста в отсутствие новых драйверов подъема. Дополнительным негативом для отечественных бумаг стала и появившаяся информация о готовящихся новых антироссийских санкциях США, хотя вряд ли они будут болезненными.

Лучше рынка могут выглядеть акции "Норникеля" и золотодобытчиков. В целом, восходящий тренд на фондовых рынках завершен. Теперь нужно менять стратегию торговли: брать небольшую прибыль, если ее дают, и безжалостно крыть убыточные позиции. После повышенной волатильности торгов в ближайшие дни ожидается уход рынков в боковик, где они останутся как минимум до конца лета, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ожидается сохранение коррекционных настроений на мировых рынках, с сегментированным спросом на риск. Причиной ухудшения настроений инвесторов стал комментарий главы ФРС США Сент-Луиса Балларда, который подтвердил, что на последнем заседании регулятор начал обсуждать возможность сворачивании денежно-кредитных стимулов. Чиновник также заявил, что высокая инфляция создает условия для повышения ключевой ставки раньше, чем ожидают его коллеги по ФРС, уже в 2022 году. В результате ухода от риска доходность 10-летних облигаций упала в район 1,43% (минимум с февраля), а доллар укрепился.

Есть опасения, что на этой неделе повышенная нервозность на мировых рынках сохранится. Вместе с тем, к середине недели ситуация может стабилизироваться, чему будет способствовать статистика. В среду выйдут предварительные PMI по США и еврозоне, которые подтвердят высокие темпы роста деловой активности. Также в центре внимания инвесторов будут данные по рынку жилья в США (вторник-среда) и пятничная публикация по доходам и расходам американцев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, прошедшая неделя стала для многих инвесторов разочарованием. Китай разочаровал рынок тем, что собрался оказать давление на цветные металлы, продавая резервные запасы. Большинство графиков сырьевых активов в "зоне медведей", хотя нефть остается в зоне "быков". Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался за повышение ставки в следующем году, чем сильно разочаровал инвесторов, включая покупателей золота.

Индекс МосБиржи продолжает корректироваться вниз, но следует иметь в виду, что первая волна коррекции обычно выкупается "быками" - далее вероятен отскок, тем более что нефть находится в зоне" быков". Высокие цены на нефть пока страхуют российский рынок акций от обвала, но далее важными будут новости с заседания ОПЕК 1 июля.

В США индексы акций в пятницу просели на 1-1,6%, индикатор Dow Jones (-1,6%) понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года на фоне опасений, что Федрезерв США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), однако нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,06%, FTSE, CAC40 снижаются на 0,2-0,3%) и в США (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

На нефтяном рынке цены в понедельник пытаются расти, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,7 за баррель (+0,3% и +0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $71,91 за баррель (+0,4% и +0,8% в пятницу).

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили из-за отсечки дивидендов за 2020 год акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,8%, до 2,816 рубля; дивиденды - 0,1269 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,4%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,2%).

Выросли акции "Южуралникеля" (+6,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,95 млрд рублей (из них 3,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,24 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,34 млрд рублей на акции "Норникеля").