Котировки золота в 2022-2023гг снизятся до $1450-$1650/унция - Банк "Открытие"

Котировки золота в 2022-2023гг, скорее всего, снизятся до уровня $1450-$1650 за тройскую унцию, отмечается в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

"Котировки золота по итогам прошедшей недели снизились на 5,8%, до $1764/унция. Как и в 2020г, тренды в котировках металла определяет инвестиционный спрос на него - в частности, наибольшее влияние оказывают инвесторы в США. Поэтому успешное восстановление экономики США и особенно ожидаемый рост занятости в этой стране, на которые указала ФРС по итогам своего заседания 16 июня, ознаменовали снижение рисков и, следовательно, сокращение спроса на защитные активы", - пишет эксперт банка.

На взгляд Каримова, роль ФРС США - одна из ключевых в определении динамики не только котировок золота и драгоценных металлов, но и других сырьевых активов. Текущий уровень ликвидности на рынке, обеспеченный монетарной политикой ФРС, делает существенный вклад в создание спекулятивной премии к ценам на золото. Поэтому неудивительно, что ужесточение риторики американского регулятора оказало мощный негативный импульс на поведение инвесторов в отношении защитных активов.

"Однако, по предварительным оценкам, столь резкое снижение будет носить краткосрочный характер, - полагает стратег банка. - Мы допускаем, что часть текущего падения может быть даже восстановлена, но при этом не видим существенных оснований для роста цен на золото в течение оставшейся части года. После стабилизации ожиданий участников рынка в отношении дальнейших действий ФРС США и темпов восстановления экономики, цены на золото в среднесрочной перспективе продемонстрируют негативную тенденцию. Отметим также, что потребительский спрос на золото восстанавливается медленней, чем снижается инвестиционный. Следовательно, фундаментальной поддержки котировкам золота на рынке нет. Мы сохраняем свой прогноз, согласно которому в 2022-2023 гг. котировки золота снизятся до более обоснованных уровней в $1450-$1650".

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