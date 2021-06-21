Рубль будет торговаться в расширенном диапазоне 72-74 руб./$1 в ближайшие дни - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в расширенном диапазоне 72-74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Рост доллара на глобальном рынке продолжил давить на ЕМ валюты, которая по итогам недели потеряли от 0,3% до 4,4%, - напоминает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Потери рубля в 1% выглядят довольно умеренно. Глобально доллар может выглядеть довольно устойчиво, сдерживая рост ЕМ валют. В случае с рублем ждем сохранение поддержки со стороны экспортных продаж под основные налоговые выплаты (в пятницу и следующий понедельник) и дивиденды. Но в обратную сторону будут действовать опасения, связанные с возможным расширением "химических" санкций со стороны США. Судя по комментариям советника по нацбезопасности Салливана, США готовят дополнительные меры в рамках второго раунда, подыскивая для них "цели", и их структура будет показательной относительно реального исхода саммита РФ-США. Могут действовать и "вторичные" эффекты для РФ от санкций против Беларуси. В этих условиях ждем роста волатильности и расширения диапазона до 72-74 руб./$1".

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