Высокие цены на газ и рост поставок обеспечат сильные финрезультаты Газпрома во 2К21 - ПСБ

Высокие цены на газ и рост поставок в ДЗ обеспечат сильные финансовые результаты" Газпрома" во 2К21, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Волна жаркого воздуха, которая накрыла Европу на прошедшей неделе, подняла цены на газ до новых высот, сократив ресурсы голубого топлива для закачки газа в хранилища. Жара выше 30 градусов Цельсия поддержала рост цены на газ на споте до $363 за тысячу кубометров (цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах). Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018г. Мы считаем, что рост цен на газ позитивен для "Газпрома". В бюджет компании на этот год заложена консервативная цена экспорта в $170/1 тыс.куб.м, тогда как с начала года средняя цена на газ на хабе TTF составляет $264/1 тыс. куб. м. Высокие цены на газ и рост поставок в ДЗ обеспечат сильные финансовые результаты "Газпрома" и во 2К21г. Мы рекомендуем "покупать" акции Газпрома с таргетом 325 руб.", - пишут аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.