"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6700 руб. за штуку", открытую 1 июня 2021 года, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Текущая доходность составила 10%, сообщают аналитики.

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