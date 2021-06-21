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21 июня 2021 года 11:02
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6700 руб
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6700 руб. за штуку", открытую 1 июня 2021 года, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Текущая доходность составила 10%, сообщают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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Рубль вечером продолжает дешеветь на ожидании санкционных подробностей, несмотря на активно растущую нефть
Москва. 21 июня. Доллар и евро продолжают заметно дорожать на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на активно растущую нефть, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. читать дальше
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.21 июня 2021 года 18:54
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.21 июня 2021 года 18:21
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.21 июня 2021 года 17:56
Рубль, скорее всего, будет торговаться по отношению к доллару в диапазоне 72,0-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Доллар на прошлой неделе укреплялся к большинству мировых валют на фоне спекуляций о более раннем... читать дальше
.21 июня 2021 года 17:28
Возможен подъем котировок акций FedEx Corp. от текущих уровней, говорится в комментарии "Фридом Финанс". FedEx, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, после закрытия основной сессии 24 июня отчитается за четвертый квартал 2021 финансового года, закончившийся 31 мая, отмечает... читать дальше
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Акции Lowe's Cos. станут интересны инвесторам для покупок на уровнях $180-185 за штуку, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Как говорится в аналитическом материале, торговый план предполагает покупку акций Lowe's на снижении в диапазон $180-185 за штуку с целью роста до $210 на... читать дальше
.21 июня 2021 года 16:34
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Добавляем в топ-5 "АЛРОСА" (российская группа алмазодобывающих компаний занимает лидирующую... читать дальше
.21 июня 2021 года 16:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BP plc с целью $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-9 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером... читать дальше
.21 июня 2021 года 15:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с целью 272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 228 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Лента" - одна из крупнейших розничных торговых... читать дальше
.21 июня 2021 года 15:42
Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании дополнительной информации о новых антироссийских санкциях со стороны США
Москва. 21 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. читать дальше
.21 июня 2021 года 15:28
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "Российская валюта отыгрывает коррекцию в ценах на нефть и глобальное укрепление валюты США. "Испарение" геополитической премии в рубле прекратилось после новостей о том,... читать дальше
.21 июня 2021 года 15:05
Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти до уровня 1130,33 руб. к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Бумаги "ЛСР" на торгах в понедельник выглядят значительно лучше рынка. Драйвером роста для них стало решение Совета директоров провести... читать дальше
.21 июня 2021 года 14:42
Уход котировок акций "Интер РАО" ниже уровня в 4,56 рубля за штуку маловероятен в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Котировки акций "Интер РАО" на торговой сессии в понедельник упали и обновили минимум с июня 2020 года, констатирует эксперт инвесткомпании (в... читать дальше
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