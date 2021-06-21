Вероятно закрепление цены нефти в диапазоне $73-75/барр. на текущей неделе - ПСБ

Вероятно закрепление цены на нефть марки Brent в диапазоне $73-75 за баррель на текущей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent завершили прошлую неделю ростом, хотя темпы под конец немного снизились. На текущей неделе мы полагаем, что котировки сырья также будут расти, отыгрывая позитивные ожидания по восстановлению спроса. Статистика по запасам от Минэнерго США ожидается неплохой - автомобильный сезон в разгаре, а снятие карантинных ограничений должно способствовать росту числа поездок и потребления нефтепродуктов. Наши ожидания - закрепление цены на нефть марки Brent в диапазоне $73-75 за баррель", - пишут эксперты ПСБ в своем комментарии.

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