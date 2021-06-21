Идея дня: JPMorgan может показать сильные результаты в ходе стресс-тестов ФРС - "ВТБ Мои Инвестиции"

JPMorgan может показать сильные результаты в ходе предстоящих стресс-тестов ФРС США, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"ФРС США опубликует результаты стресс-тестов банков 24 июня. Для банков, которые пройдут тесты, будут сняты временные ограничения на дивиденды и выкуп акций. JPMorgan Chase & Co. может показать сильные результаты в ходе предстоящих стресс-тестов ФРС. Мы рассматриваем JPM как наиболее оптимальную ставку среди крупнейших банков США и считаем, что вероятная отмена ограничений на выплату дивидендов и байбэк вернёт привлекательность акциям банков и JPM в частности", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

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