Главные события недели - Sber CIB

Владимир Путин в понедельник встретится с депутатами в Госдуме, где подведёт итоги "масштабной законотворческой работы за минувшие пять лет"; Совет директоров "Газпрома" во вторник обсудит влияние западных санкций, а в среду "Полюс" проведет "День инвестора", отмечают аналитики Sber CIB.

21 июня:

- Владимир Путин встретится с депутатами в Госдуме для обсуждения итогов их работы за последние пять лет;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европарламенте;

- Начало форума FED WEEK с участием представителей ФРС США.

22 июня:

- Совет директоров "Газпрома" обсудит влияние западных санкций на группу в 2021 году;

- Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на слушаниях в Конгрессе США;

- Данные по продажам домов на вторичном рынке за май в США;

- Индекс потребительской уверенности за июнь для еврозоны.

23 июня:

- "Полюс" проведёт "День инвестора";

- Отчёт по промышленному производству за май в России;

- Статистика по продажам новых домов за май в США.

24 июня:

- ФРС США опубликует результаты стресс-тестов крупнейших банков;

- Экономический бюллетень EЦБ;

- Данные по оптовым продажам и заказам на товары длительного пользования за май в США;

- Третья оценка ВВП США за первый квартал 2021 года;

- IFO: оценка бизнес-климата Германии за июнь.

25 июня:

- Данные по личным доходам и расходам за май в США;

- Индекс потребительских настроений за июнь от Мичиганского университета.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.