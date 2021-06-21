Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 71,5-73,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 71,5-73,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 87,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, на стороне российского рубля остается предложение экспортной выручки при одновременно пониженном локальном спросе на валюту. Под уплату июньских налогов и годовых дивидендов российские экспортеры могут продавать валюту активнее обычного.

"Постепенно дорожает доллар после того, как американский регулятор изменил прогноз по повышению ключевой процентной ставки в 2023г вместо 2024г. А также - приступил к дебатам на тему того, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций. При этом нефть продолжает снижение на фоне подорожавшего доллара США. Торговый диапазон USD/RUB, согласно нашим прогнозам, в ближайшие дни будет в пределах 71,5-73,0 руб./$1. Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то его ожидаем на уровне 87,0-89,0 руб./EUR1", - прогнозирует Тимошенко.

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