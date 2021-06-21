Утренние прогнозы: небольшая просадка

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3790-3810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точки притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3800 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "На российском рынке акций шансы на более глубокий откат сохраняются, однако нет ожиданий существенного падения, которое может затянуться. Негативным драйвером выступают сообщения о подготовке новых санкций США в отношении России. По индексу Мосбиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. На длинном горизонте позитивные умеренно ожидании сохраняются. Следующие ориентиры наверху по-прежнему расположены около 3875-3895 пунктов. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3610-3630 пунктов, однако в ближайшие сессии такой провал не является базовым сценарием".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать понедельник с просадки вслед за внешними площадками".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятны распродажи на российском рынке акций в начале торговой сессии в понедельник на неблагоприятном внешнем фоне".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ снижением на 0,5% в понедельник".