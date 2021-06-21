Вероятно укрепление рубля до 71,5 руб./$1 в ближайшее время - Sber CIB

Вероятно укрепление курса рубля к доллару до уровня 71,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Российские экспортеры на текущей неделе, как ожидается, будут продавать валюту для уплаты НДПИ на сумму 600 млрд рублей, и рубль может укрепиться с 73 до 71,5 руб./$1, отмечают эксперты инвестбанка.

Цена барреля нефти марки Brent, скорее всего, достигнет $74,5 из-за высокого спроса в летний период, полагают в Sber CIB.

Геополитический фон спокойный, поэтому спрос со стороны иностранных инвесторов на российский рублёвый госдолг должен сохраниться, полагают аналитики.

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