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21 июня 2021 года 09:55
Вероятно укрепление рубля до 71,5 руб./$1 в ближайшее время - Sber CIB
Вероятно укрепление курса рубля к доллару до уровня 71,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Российские экспортеры на текущей неделе, как ожидается, будут продавать валюту для уплаты НДПИ на сумму 600 млрд рублей, и рубль может укрепиться с 73 до 71,5 руб./$1, отмечают эксперты инвестбанка. Цена барреля нефти марки Brent, скорее всего, достигнет $74,5 из-за высокого спроса в летний период, полагают в Sber CIB. Геополитический фон спокойный, поэтому спрос со стороны иностранных инвесторов на российский рублёвый госдолг должен сохраниться, полагают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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