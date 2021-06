Dow понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют снижение. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

По итогам торгов в пятницу существенно подешевели акции крупных банков. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) уменьшилась на 2,5% и 2,6% соответственно, акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. опустились на 3,5%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 2,4%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,8%.

Тем временем акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) подорожали на 2,6%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал небольшой рост чистой прибыли во втором квартале 2021 финансового года, увеличив при этом выручку на 23%.

Бумаги Marathon Oil (SPB: MRO) снизились на 2,5%, хотя аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) повысили прогнозную цену акций до $15 с $12 и улучшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Также эксперты банка повысили прогноз для бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) - до $40 с $32, рейтинг - до "выше рынка" с "на уровне рынка". Акции компании подешевели на 0,8%.

Акции американских компаний выросли на фоне сообщений о том, что Европейский союз выступил за снятие ограничений на путешествия для американцев. Котировки акций Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысились на 0,9%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 1,3%, Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. - на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 18 июня, опустился на 533,37 пункта (1,58%) и составил 33290,08 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 55,41 пункта (1,31%) - до 4166,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 130,97 пункта (0,92%) и составил 14030,38 пункта.

За неделю Dow опустился на 3,5%, продемонстрировав спад вторую неделю подряд, при этом падение стало максимальным с недели, завершившейся 30 октября 2020 года. S&P 500 снизился на 1,9%, Nasdaq - на 0,2%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют снижение вслед за негативной динамикой на американском рынке акций в конце прошлой недели.

Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,5% и теперь находится около минимума за последние четыре недели, при этом снижаются котировки всех входящих в его расчет компаний за исключением пяти.

В число лидеров падения котировок входят акции Toyota Tsusho Corp. (-6,5%), T&D Holdings Inc. (-6,5%), Fanuc Corp. (-6,2%), Nissan Chemical Corp. (-6,1%),

Также дешевеют бумаги производителя чипов Advantest Corp. (-5,3%), производителя потребительской электроники Sony (-0,1%), автомобильной Toyota Motor (-2,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-4,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-5,1%).

Массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет началась в понедельник в Японии, сообщают местные СМИ.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников. Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

По данным правительства, доля населения, получившего две дозы вакцины, в настоящее время составляет 3,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:01 мск снизился на 0,15%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%.

В том числе значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг банка HSBC (-3,6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-3,1%), страховщика AIA Group (-3,1%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,7%).

Между тем повышается рыночная стоимость автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+5%), телекоммуникационных China Mobile (+3%) и China Unicom (+1,7%), а также производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+2,9%).

Народный банк Китая в понедельник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам четырнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Эксперты также не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:48 мск опустился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,6% - до минимума за три недели.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,6% и на 2,7% соответственно.

Существенно подешевели бумаги финансовой компании AMP Ltd. (-5,6%), страховщика QBE Insurance Group Ltd. (-5,2%), Commonwealth Bank of Australia (-5,2%).

Темпы роста розничных продаж в Австралии в мае замедлились до 0,1% в помесячном сравнении. Аналитики прогнозировали подъем на 0,5%. В апреле показатель повысился на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую сессию подряд и находясь вблизи многолетних пиков.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 МСК в понедельник составляет $73,69 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,6%) - до $73,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,9 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%) - до $71,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению СВПД", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.