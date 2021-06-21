.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Бизнесу придется заплатить за экологичность 300 млрд рублей
Установка датчиков автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях может стоить бизнесу 300 млрд рублей в течение четырех лет. Речь идет об оснащении системами не менее 10 тыс. источников (на 3 тыс. предприятий первой...
 
Участники финрынка хотят инициировать изменение его регулирования
Представители профильных объединений финансовых компаний провели 18 июня круглый стол "Как видит финансовый рынок стратегию своего развития. Предложения по регулированию финансовой отрасли". В ходе дискуссии эксперты высказали не слишком лестные...
 
Sms-трафик операторов снижается
Количество sms, которые в 1-м квартале 2021 г. отправили друг другу абоненты "Вымпелкома", по сравнению с январем - мартом 2020 г. сократилось на 10%, следует из материалов оператора, с которыми ознакомились "Ведомости". По сравнению с началом 2019...
 
21 июня 2021 года 09:30

Dow понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют снижение. Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

По итогам торгов в пятницу существенно подешевели акции крупных банков. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) уменьшилась на 2,5% и 2,6% соответственно, акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. опустились на 3,5%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 2,4%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,8%.

Тем временем акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) подорожали на 2,6%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал небольшой рост чистой прибыли во втором квартале 2021 финансового года, увеличив при этом выручку на 23%.

Бумаги Marathon Oil (SPB: MRO) снизились на 2,5%, хотя аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) повысили прогнозную цену акций до $15 с $12 и улучшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Также эксперты банка повысили прогноз для бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) - до $40 с $32, рейтинг - до "выше рынка" с "на уровне рынка". Акции компании подешевели на 0,8%.

Акции американских компаний выросли на фоне сообщений о том, что Европейский союз выступил за снятие ограничений на путешествия для американцев. Котировки акций Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысились на 0,9%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 1,3%, Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. - на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 18 июня, опустился на 533,37 пункта (1,58%) и составил 33290,08 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 55,41 пункта (1,31%) - до 4166,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 130,97 пункта (0,92%) и составил 14030,38 пункта.

За неделю Dow опустился на 3,5%, продемонстрировав спад вторую неделю подряд, при этом падение стало максимальным с недели, завершившейся 30 октября 2020 года. S&P 500 снизился на 1,9%, Nasdaq - на 0,2%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют снижение вслед за негативной динамикой на американском рынке акций в конце прошлой недели.

Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,5% и теперь находится около минимума за последние четыре недели, при этом снижаются котировки всех входящих в его расчет компаний за исключением пяти.

В число лидеров падения котировок входят акции Toyota Tsusho Corp. (-6,5%), T&D Holdings Inc. (-6,5%), Fanuc Corp. (-6,2%), Nissan Chemical Corp. (-6,1%),

Также дешевеют бумаги производителя чипов Advantest Corp. (-5,3%), производителя потребительской электроники Sony (-0,1%), автомобильной Toyota Motor (-2,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-4,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-5,1%).

Массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет началась в понедельник в Японии, сообщают местные СМИ.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников. Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

По данным правительства, доля населения, получившего две дозы вакцины, в настоящее время составляет 3,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:01 мск снизился на 0,15%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%.

В том числе значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг банка HSBC (-3,6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-3,1%), страховщика AIA Group (-3,1%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,7%).

Между тем повышается рыночная стоимость автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+5%), телекоммуникационных China Mobile (+3%) и China Unicom (+1,7%), а также производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+2,9%).

Народный банк Китая в понедельник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам четырнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Эксперты также не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:48 мск опустился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,6% - до минимума за три недели.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,6% и на 2,7% соответственно.

Существенно подешевели бумаги финансовой компании AMP Ltd. (-5,6%), страховщика QBE Insurance Group Ltd. (-5,2%), Commonwealth Bank of Australia (-5,2%).

Темпы роста розничных продаж в Австралии в мае замедлились до 0,1% в помесячном сравнении. Аналитики прогнозировали подъем на 0,5%. В апреле показатель повысился на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую сессию подряд и находясь вблизи многолетних пиков.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 МСК в понедельник составляет $73,69 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,6%) - до $73,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,9 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%) - до $71,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению СВПД", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июня 2021 года 19:41
Рынок акций РФ подрос по индексу Мосбиржи благодаря выросшей нефти и ослаблению рубля
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в понедельник смог подрасти по индексу Мосбиржи благодаря подорожавшей нефти, подросшей фондовой Европе и ослаблению рубля; просели бумаги компаний Михаила Гуцериева на фоне известий о введении европейских санкций из-за ситуации с нарушением прав человека.    читать дальше
.
21 июня 2021 года 19:29
Рубль вечером продолжает дешеветь на ожидании санкционных подробностей, несмотря на активно растущую нефть
Москва. 21 июня. Доллар и евро продолжают заметно дорожать на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на активно растущую нефть, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.    читать дальше
.
21 июня 2021 года 19:00
Котировки евробондов РФ в понедельник повышаются, не особо реагируя на санкционные угрозы
Москва. 21 июня. Котировки российских еврооблигаций за редким исключением растут в понедельник, так как участники рынка не особо отреагировали на сообщения, что США занимаются подготовкой новых антироссийских санкций в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.    читать дальше
.
21 июня 2021 года 18:54
Акции металлургов и золотодобытчиков по-прежнему интересны к покупке - "Универ Капитал"
Акции металлургов и золотодобытчиков по-прежнему интересны к покупке, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. "Правительство Китая на прошлой неделе продолжило наращивать усилия по сдерживанию цен на металлы и пообещало использовать национальные...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 18:21
Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Умеренно-позитивные результаты саммита Путина и Байдена не стали мощным стимулом для рубля - такой исход женевской встречи был в основном...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 17:56
Рубль краткосрочно будет торговаться в диапазоне 72,0-73,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль, скорее всего, будет торговаться по отношению к доллару в диапазоне 72,0-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Доллар на прошлой неделе укреплялся к большинству мировых валют на фоне спекуляций о более раннем...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 17:28
Возможен подъем котировок акций FedEx от текущих уровней - "Фридом Финанс"
Возможен подъем котировок акций FedEx Corp. от текущих уровней, говорится в комментарии "Фридом Финанс". FedEx, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, после закрытия основной сессии 24 июня отчитается за четвертый квартал 2021 финансового года, закончившийся 31 мая, отмечает...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 17:00
Акции Lowe's станут интересны для покупок на уровнях $180-185 - BCS Express
Акции Lowe's Cos. станут интересны инвесторам для покупок на уровнях $180-185 за штуку, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Как говорится в аналитическом материале, торговый план предполагает покупку акций Lowe's на снижении в диапазон $180-185 за штуку с целью роста до $210 на...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 16:34
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь", "Газпром" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Добавляем в топ-5 "АЛРОСА" (российская группа алмазодобывающих компаний занимает лидирующую...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 16:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BP с целью $35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BP plc с целью $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-9 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 15:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ленты с целью 272 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с целью 272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 228 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Лента" - одна из крупнейших розничных торговых...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 15:42
Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании дополнительной информации о новых антироссийских санкциях со стороны США
Москва. 21 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли на ожиданиях уточняющей информации относительно подготовки новых антироссийских санкций со стороны США в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.    читать дальше
.
21 июня 2021 года 15:28
Возможно ослабление рубля до 74 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Брокер"
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "Российская валюта отыгрывает коррекцию в ценах на нефть и глобальное укрепление валюты США. "Испарение" геополитической премии в рубле прекратилось после новостей о том,...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 15:05
Котировки бумаг ЛСР могут вырасти до 1130,33 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти до уровня 1130,33 руб. к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Бумаги "ЛСР" на торгах в понедельник выглядят значительно лучше рынка. Драйвером роста для них стало решение Совета директоров провести...    читать дальше
.
21 июня 2021 года 14:42
Уход цены акций Интер РАО ниже 4,56 руб. в краткосрочной перспективе маловероятен - BCS Express
Уход котировок акций "Интер РАО" ниже уровня в 4,56 рубля за штуку маловероятен в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Котировки акций "Интер РАО" на торговой сессии в понедельник упали и обновили минимум с июня 2020 года, констатирует эксперт инвесткомпании (в...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.