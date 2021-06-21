Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в понедельник на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 21 июня. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов, в том числе на фоне новостей о планах США ввести новые санкции против России.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 72,73-72,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,85 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,4025 руб./EUR1 (+2 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,9 коп. к уровню закрытия 18 июня, до 78,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,84 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,82 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару США и евро на старте торгов 21 июня обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок, однако сдерживающим фактором является снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Рынок пока не отреагировал на заявления властей США о планах ввести новые санкции против России. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью CNN, что власти США готовят еще один пакет санкций. Он сообщил, что Вашингтон введет его, когда "убедится, что бьет по нужным целям", не пояснив, какой характер будут носить санкции.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,85 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,70 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие рынка 18 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 3,55%, китайский CSI300 - 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,55%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось. В частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.