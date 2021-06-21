Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник останутся под давлением продаж

Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник останутся под давлением продаж на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за опасений начала сокращения мер стимулирования экономики США со стороны Федрезерва, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций в пятницу просели на 1-1,6%, индикатор Dow Jones (-1,6%) понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года на фоне опасений, что Федрезерв США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

"Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен", - сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник пытаются расти, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК составила $73,65 за баррель (+0,2% и +0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $71,86 за баррель (+0,3% и +0,8% в пятницу).

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась вдвое по отношению к четвергу и опустилась к средним значениям - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,413 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,782 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня подрос на 0,003% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 718,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,56%), "Почта России-001Р-10-боб" (+0,5%), "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации " Ростелеком-001P-05R" (-0,99%), "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,37%) и "Европлан ЛК-001Р-01" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 24,07% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_Carbon-18M-001Р-448R, привязанных к углеродной нейтральности, на 120,347 млн рублей из 500 млн рублей объема по номиналу. Облигации с погашением в декабре 2022 года размещались по цене 115% от номинала, при этом гаситься они будут по 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата 1-го купона, ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Также Сбербанк установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-SBER27 объемом 6 млрд руб. и серии 001Р-SBER28 номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, 2-летних серии 001Р-SBER22 объемом 15 млрд руб. на уровне 6,9% годовых. Ставке 2-летнего выпуска соответствует доходности к погашению на уровне около 7,02% годовых, 5-летних займов - доходность к погашению на уровне около 7,54% годовых. Сбор заявок на выпуски серии 001Р-SBER27 и 001Р-SBER22 прошел с 16 до 18 июня, на выпуск серии 001Р-SBER28 - 16 июня. Техразмещение трех выпусков запланировано на 21 июня.

Совет директоров ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ЧТПЗ установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов серии 001Р-04 объемом до 9,9 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Размещение проходило в день исполнения оферты. Ставка купона до следующей оферты через 2 года (16 июня 2023 года) составляет 7,9% годовых. Облигации на 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2017 года. В мае 2019 года ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска на 100 млн рублей. Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном погашении в связи с принятием внеочередным собранием акционеров эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" (MOEX: CHEP) путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых.

"Газпром капитал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 60 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 4,5 года на уровне 8,63% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. Облигации будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц, техразмещение запланировано на 25 июня.

ООО "Лизинговая компания "Дельта" (Красноярск) до 14:00 МСК 1 июля принимает заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на срок 3 года. Диапазон по купону индикативный - от 10,5% до 11%". Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно. Техразмещение предварительно запланировано на 5 июля.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) объявило период предъявления облигаций серии БО-30 по оферте с 30 июня по 7 июля объемом до 1 млн 593,561 тыс. Цена выкупа составляет 100% от номинала. Облигации серии БО-30 объемом 2,5 млрд рублей были размещены в июле 2014 года, ставка текущего купона - 6,5% годовых.