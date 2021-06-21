Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти в понедельник на 3-5 б.п. - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти в ходе торгов в понедельник на 3-5 б.п., сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вниз на 3-5 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,13% годовых (минус 4 б.п. в пятницу и минус 7 б.п. за неделю). Рост цен длинных рублевых облигаций происходил на фоне повышения уверенности инвесторов в том, что ЦБР сможет справиться с инфляцией за счет ужесточения денежно-кредитной политики. Аналогичное движение происходило на американском рынке после заседания ФРС на прошлой неделе. Доходность UST-10 в пятницу снизилась до 1,44% (минус 6 б.п.), а в понедельник уже до 1,38% годовых. В понедельник на фоне снижения склонности к риску на глобальном рынке и угроз новых санкций США ожидаем преобладания продавцов в сегменте ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти на 3-5 б.п." - отмечает эксперт ПСБ.

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