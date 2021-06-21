Вероятны распродажи на рынке акций РФ в понедельник утром - "Алор Брокер"

Вероятны распродажи на российском рынке акций в начале торговой сессии в понедельник на неблагоприятном внешнем фоне, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

При этом после негативного открытия ближе к середине торгов возможно формирование отскока, указывает эксперт.

"Российский рынок акций в пятницу не смог удержаться от падения, снизившись по итогам дня на 0,4%. Всего же за неделю потери индекса Мосбиржи составили 1%. Таким образом, можно говорить, что 4-недельный восходящий тренд прерван, и вряд ли возобновится в ближайшее время. Технически индекс Мосбиржи сверху вниз вернулся в восходящий канал от начала этого года. Сейчас нижней границей коридора и, соответственно, поддержкой для индикатора выступает район 3700 пунктов. В ближайшие дни снижения к этому уровню мы не ожидаем", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Лучше рынка в понедельник могут торговаться бумаги "Норникеля" и золотодобытчиков. Стоит присмотреться, по мнению Антонова, и к акциям "Яндекса", поскольку высокие технологии на рынке акций США падают слабее "классических" компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.