Котировки акций Аэрофлота могут подняться к 74,5-75,5 руб. - BCS Express

Котировки акций "Аэрофлота" могут подняться к уровням 74,5-75,5 рубля за штуку в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки акций "Аэрофлота" удержались выше важной технической поддержки в 69 рублей и отскочили наверх. В ближайшей перспективе отношения инвесторов к бумагам могут улучшиться на фоне новостей о планах возобновления авиасообщения с новыми странами (Турция, США, Италия, Кипр и др.). Цена бумаг способна подняться в район 74,5-75,5 рубля за штуку", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.