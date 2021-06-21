Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3790-3810п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3790-3810 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3790-3810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Временной точки притяжения для него способен стать ближайший значимый уровень 3800 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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