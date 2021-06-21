Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На российском рынке акций шансы на более глубокий откат сохраняются, однако нет ожиданий существенного падения, которое может затянуться. Негативным драйвером выступают сообщения о подготовке новых санкций США в отношении России, - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии. - По индексу Мосбиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. На длинном горизонте позитивные умеренно ожидании сохраняются. Следующие ориентиры наверху по-прежнему расположены около 3875-3895 пунктов. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3610-3630 пунктов, однако в ближайшие сессии такой провал не является базовым сценарием".

Цены на нефть в понедельник утром оказывают поддержку отечественному фондовому рынку, отмечает Карпунин (фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,9%, торги проходят около $74 за баррель). "Это комфортные уровни для бумаг нефтяного сектора. Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" по-прежнему выглядят интересными при таких ценах на сырье, а также с учетом остановки фазы укрепления рубля", - обращает внимание эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.