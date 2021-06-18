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18 июня 2021 года 20:30

Рынок акций РФ на неделе скорректировался с максимумов после заседания ФРС США

Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне ожиданий саммита глав США-РФ и заседания Федрезерва США, после чего скорректировался по факту состоявшихся событий и на фоне сигналов от американского регулятора о приближении срока вероятного сокращения мер стимулирования экономики, что понизило интерес инвесторов к рисковым активам.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 10 по 16 июня составил $20 млн по сравнению с пришедшими $100 млн ранее (три недели притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против пришедших $10 млн на предыдущей неделе.

В период с 14 по 18 июня индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 3802,95 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и достиг 1646,72 пункта на фоне роста доллара до 72,78 руб./$1 (+0,65 рубля) и выросшей августовской нефти Brent до $73,63 за баррель (+1,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с продолжения роста вслед за фондовой Европой и нефтью (Brent превысила $73 за баррель) в ожидании на неделе заседания Федрезерва США, а также саммита глав США-Россия; обновили максимумы индекс МосБиржи (индикатор превысил 3860 пунктов) и лидировавшие бумаги "АЛРОСА" (+2,9%).

Акции "АЛРОСА" продолжили отыгрывать улучшение конъюнктуры рынка алмазной продукции и неплохой отчет компании, вышедший неделей ранее (продажи алмазно-бриллиантовой продукции за 5 месяцев выросли в 2 раза - до $1,926 млрд против $959,9 млн годом ранее).

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с индексами в США после недавнего ралли - игроки фиксировали прибыль перед ключевыми событиями недели - саммитом глав РФ-США и итогами заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи откатился в район 3820 пунктов, при этом фаворитами дня выступили выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза" (+2,8%).

АФК "Система" (-1,2%) увеличила объем buyback до 7 млрд рублей и одновременно продлила сроки выкупа до 17 сентября 2022 года (включительно). Запущенная в 2019 году программа buyback предполагала выкуп обыкновенных акций АФК на сумму до 3 млрд рублей. Новые параметры программы buyback предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально 300 млн). Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. На 11 июня 2021 года 100%-ная "дочка" АФК "Система" выкупила 128,8 млн акций на сумму 1,9 млрд рублей.

Акционеры "Газпром нефти" (+0,3%) на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за весь 2020 год в размере 10 рублей на акцию в дополнение к уже выплаченным за 9 месяцев 2020 года 5 рублям на акцию (отсечка реестра акционеров 25 июня).

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,8%. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.

Нефть Brent поднялась к $73,7 за баррель на фоне затягивания переговоров по иранской ядерной сделке, которые продолжатся только после президентских выборов в Иране 18 июня.

В среду рынок акций РФ прервал техническую нисходящую коррекцию и завершил основные торги ростом индексов на ожиданиях оптимистичных итогов саммита глав США и России в Женеве; динамика blue chips оказалась смешанной, просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,7%, до 64,53 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года - 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года - 1,79 рубля на акцию). Индекс МосБиржи подрос в район 3830 пунктов после утреннего отката в район 3800 пунктов.

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам саммита сообщил вечером в среду, что были достигнуты договоренности с президентом США Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы. Нефть Brent поднялась в район $75 за баррель на статистике Минэнерго США о падении запасов нефти в стране на 8,5 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ возобновил коррекцию вниз вместе с внешними площадками на сигналах Федрезерва США о возможном сокращении стимулирования американской экономики; лидировали в откате акции металлургических компаний, а снижение индексов сдерживалось ростом бумаг "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,6%) и "ЛУКОЙЛа" (+0,7%) на фоне сокращения геополитической напряженности после успешного саммита глав США и России. Индекс МосБиржи просел ниже 3820 пунктов, РТС - ниже 1665 пунктов.

Федрезерв США ожидаемо не стал менять ставки и объем программы выкупа активов, но глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители ФРС на июньском заседании уже начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

В США в четверг вышла слабая статистика: индекс деловой активности Филадельфии в июне снизился до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 31 пункта с майских 31,5 пункта, а число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 360-367 тыс. заявок. Нефть Brent упала ниже $73 за баррель.

Подросли акции "Акрона" (+0,9%, до 6012 рублей) на фоне известий, что совет директоров одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) по цене 6050 руб. за бумагу. Общая сумма выкупа может составить 24,5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 8 июля по 6 августа включительно. Оплата акций будет произведена не позднее 21 августа.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США. Индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 3800 пунктов, при этом скорректировались вверх акции золотодобывающих компаний вместе с золотом и металлами.

В период с 14 по 18 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "МРСК Центра и Приволжья" (-11,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,2%), ВТБ (-6,2%); лучше рынка оказались бумаги "Транснефти" (+6,8% "префы"), "Селигдара" (+3,9%), "Сургутнефтегаза" (+3,8%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет определяться колебаниями нефти и металлов на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а также макростатистикой из США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3750-3850 пунктов, для индекса РТС - 1600-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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