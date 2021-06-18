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18 июня 2021 года 19:40

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фиксации прибыли в последний день недели

Москва. 18 июня. Доллар и евро перешли к повышению и активно дорожают на "Московской бирже" в пятницу вечером; после повышения в первой половине дня рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в последний день недели.

Курс доллара США составил 72,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,37 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. При этом ранее евро опускался ниже 86 руб./EUR1 впервые с 12 августа 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,3 копейки - до 78,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на фиксации прибыли после роста в предыдущие дни. В первой половине пятницы поддержку рублю оказал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня, который приходится на следующую неделю. По оценке аналитиков, в этом месяце объем налоговых перечислений в бюджет будет выше майских показателей. В целом объем налогов оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Рубль также активно отыгрывал сильное падение евро в паре с долларом на рынке Forex после двухдневного заседания Федеральной резервной системы (15-16 июня). Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что представители регулятора начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, отметив, однако, что время такого шага остается неопределенным.

Дополнительное давление на инвесторов оказали последующие комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, который сказал в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года.

Баллард отметил, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции. Баллард ожидает, что ФРС начнет "углубленные обсуждения" замедления темпов выкупа активов после того, как Пауэлл предоставил для этого возможность.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, недельные движения в паре "доллар-рубль" отражают ключевые события прошедшей недели - это позитивный рост рубля в среду в ожидании и по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена и последующая сильная распродажа после "ястребиного" заседания ФРС. "В пятницу рубль продолжает снижаться на фоне пессимистических настроений на рынке. Американские фондовые рынки открылись снижением - Dow Jones теряет 1,4%, S&P500 - 0,9%, Nasdaq -0,6%. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС и новые "вводные", который дал ФРС - это рост ставки обратного РЕПО до 0,05% с 0,00% и сужение сроков первого повышения ставки в связи с более устойчивой инфляцией, чем ожидал регулятор", - подчеркивает Наумова.

"Перспектива ужесточения монетарных условий в США может оказывать давление на рынки в краткосрочной перспективе, и российские активы в этом случае не станут исключением. Рубль при этом во многом будет ориентироваться на нефтяной рынок и предстоящий налоговый период. На следующей неделе стоит обратить особенное внимание на выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а также на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции - ценовой индекс потребления. Рисковые активы находятся на грани перехода к более масштабному нисходящему движению", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту на торгах в пятницу после снижения ранее.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,81% - до $73,67 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,25% - до $71,93 за баррель.

Ранее на этой неделе Brent достигла максимального уровня с апреля 2019 года, в то время как WTI повышалась до максимума с октября 2018 года. С начала недели WTI потеряла в цене 0,7%, Brent - 0,4%, отмечает Bloomberg.

Ранее давление на нефть в четверг оказало укрепление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако на рынке сохраняется оптимизм, о чем говорит бэквордация, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти.

В пятницу в Иране проходят президентские выборы. Рынки считают, что смена президента не отразится на ходе переговоров по ядерной сделке.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 28,32 копейки, до 72,2216 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,69 копейки, до 85,9943 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" отступил в пятницу на 24,83 копейки по отношению к четвергу и составил 72,23 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 10,51 копейки и составил 72,3469 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 993,014 млн, из которых $742,157 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 250,857 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 64,45 копейки, до 86,0102 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 49,97 копейки и составил 86,029 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR548,637 млн, из которых EUR227,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR321,571 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу, ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне четверга - 5,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 5,81% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 8 б.п. - до 6,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 6,57% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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