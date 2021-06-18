.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ за неделю слегка опустились вслед за рынком UST
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Экономика РФ восстанавливается, но об устойчивом росте говорить рано - глава Минэкономразвития
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что эпидемиологическая ситуация и ряд других неопределенностей пока не позволяют делать далеко идущие прогнозы об устойчивом росте российской экономики. "Мне кажется, что на сегодняшний момент...
 
Черный рынок наводнили предложения доступа к корпоративным сетям
В 1-м квартале количество объявлений на теневых форумах о продаже доступов к корпоративным сетям удвоилось по сравнению с 4-м кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года увеличилось в 7 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Positive...
 
В пандемию россияне сэкономили на заграничном отдыхе $35 млрд
Россияне с марта 2020 года могли "сэкономить" на зарубежном туризме около $35 млрд долларов, сообщили "Российской газете" в Банке России. Оценка ЦБ основана на данных об импорте услуг за 2019 (последний допандемийный) год. Близкая оценка у НРА:...
 
18 июня 2021 года 19:15

Цены евробондов РФ за неделю слегка опустились вслед за рынком UST

Москва. 18 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились за неделю вслед за преобладающей динамикой на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за некоторого ужесточения риторики Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков начала сокращения программы выкупа активов.

При этом поддержку рынку российских государственных евробондов оказали позитивные результаты саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшегося в середине недели, а также надежды на дальнейшую нормализацию отношений двух стран.

В понедельник торги на рынке государственных еврооблигаций характеризовались отсутствием активности. В субботу, 12 июня, в стране отмечался День России, поэтому выходной день был перенесен на понедельник, 14 июня. Тем не менее, торги в понедельник проходили на всех рынках "Московской биржи" (MOEX: MOEX), хотя и при отсутствии их основных игроков. По итогам дня котировки большинства выпусков государственных евробондов лишь слегка понизились вслед за ценами UST.

Во вторник котировки евробондов по преимуществу вновь снизились вслед за рынком UST в рамках коррекции перед заседанием ФРС. Наклон российской суверенной кривой незначительно увеличился, так как доходность выпусков на ее дальнем конце выросла на 2-3 б.п.

По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, должны были быть опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

При этом инвесторы полагали, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

В среду большинство выпусков российских государственных еврооблигаций немного повысилось. Торги прошли без особых движений, так как участники рынка находились в ожидании российско-американского саммита, а также итогов заседания ФРС. Участники российского сегмента смогли отыграть эти события только на следующий день.

Между тем, цены UST упали по итогам дня на фоне неожиданного ужесточения риторики ФРС и резкого укрепления доллара. Доходность трехлетних облигаций поднялась на 2,5 базисного пункта и составила 0,048% годовых, доходность пятилетних бумаг увеличилась на 4,4 базисного пункта - до 0,191% годовых, доходность 30-летних UST изменилась незначительно, оставшись в районе 2,21% годовых.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Вместе с тем, представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, сообщил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции после окончания встречи. В то же время, он отметил, что время такого шага еще не определено. До этого инвесторы рассчитывали, что такое обсуждение начнется не ранее августа-сентября.

Встреча Путина и Байдена завершилась уже после закрытия сессии на рынке еврооблигаций, но в целом ожидания саммита оказали позитивное влияние на инвесторов.

Президент России оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. "Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

В четверг котировки большинства российских государственных еврооблигаций немного понизились вслед за аналогичными сегментами рынков стран с развивающимися экономиками на фоне "ястребиных" комментариев ФРС по итогам заседания 15-16 июня.

При этом цены UST продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, отыграв ужесточение риторики регулятора еще накануне, непосредственно после оглашения итогов заседания. Доходности большинства выпусков резко выросли в ночь на четверг, в частности, доходность UST-10 увеличилась сразу на 10 б.п.

Помимо этого, коррекционному восстановлению котировок UST способствовали неожиданно слабые недельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Их число не только превысило прогноз, но и увеличилось впервые почти за два месяца.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 375 тыс., а не 376 тыс., как сообщалось ранее.

С учетом того, что ранее на неделе были опубликованы данные по розничным продажам за май, которые также оказались слабее прогнозов, инвесторы могли сделать вывод, что экономика США восстанавливается недостаточно устойчивыми темпами, а значит, ФРС будет осторожнее относительно своих заявлений.

В последний день недели котировки российских евробондов возобновили умеренное повышение на фоне улучшения информационного фона вокруг российско-американских взаимоотношений и относительной стабилизации на рынке UST. Котировки американских казначейских обязательств продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в ожидании деталей относительно действий ФРС от ее представителей.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, между тем, сказал в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. Баллард отметил, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

Баллард также ожидает, что ФРС начнет "углубленные обсуждения" замедления темпов выкупа активов после того, как Пауэлл предоставил для этого возможность.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели опустилась на 0,162% и составила 115,196% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился всего на 0,1 пункта и 18 июня составил 164 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,133% - до 133,333% от номинала (их доходность увеличилась на 0,9 пункта - до 3,669% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,137%, до 128,348% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3,5 пункта и составил 200,6 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году опустились в цене на 0,12%, до 125,601% от номинала (их доходность увеличилась на 0,7 пункта - до 3,707% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю отступил в цене на 0,121%, подешевев до 111,965% от номинала (доходность увеличилась на 1,7 базисного пункта - до 2,117% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,242%, до 113,863% от номинала (их доходность поднялась на 4,4 базисного пункта, до 1,799% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году опустился в цене за неделю на 0,109%, подешевев до 108,782% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 10,5 пункта, составив 63,8 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка будут анализировать темпы подавления пандемии COVID-19 в мире и развитие российско-американских взаимоотношений после встречи на высшем уровне. Кроме того, они будут пристально следить за ситуацией на рынке "черного золота" и переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 июня 2021 года 20:30
Рынок акций РФ на неделе скорректировался с максимумов после заседания ФРС США
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне ожиданий саммита глав США-РФ и заседания Федрезерва США, после чего скорректировался по факту состоявшихся событий и на фоне сигналов от американского регулятора о приближении срока вероятного сокращения мер стимулирования экономики, что понизило интерес инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
18 июня 2021 года 19:40
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фиксации прибыли в последний день недели
Москва. 18 июня. Доллар и евро перешли к повышению и активно дорожают на "Московской бирже" в пятницу вечером; после повышения в первой половине дня рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в последний день недели.    читать дальше
.
18 июня 2021 года 19:32
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, индекс Мосбиржи удержался выше 3800п
Москва. 18 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов, откат сдерживался отскоком нефти вверх, несмотря на укрепление доллара; индекс Мосбиржи удержал рубеж 3800 пунктов.    читать дальше
.
18 июня 2021 года 19:04
Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики негативно влияет на цены цветных металлов - "Открытие Брокер"
Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции оказывает негативное влияние на цены сырьевых товаров, в том числе на цветные металлы, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. "Рынки цветных металлов на неделе показали резко негативную...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 18:23
"Атон" повысил рейтинг акций Evraz до "выше рынка"
"Атон" повысил рейтинг акций Evraz до "выше рынка" с целевой ценой 850 пенсов за акцию, что предполагает потенциал роста на 40%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Восстановление цен на коксующийся уголь еще не полностью учтено в оценке Evraz. Также, на наш взгляд, участие в...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 17:56
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целью $171,8
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целевой ценой на конец 2021г на уровне $171,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Преимущество JPMorgan - высокая диверсификация бизнеса, что позволило банку достаточно успешно пережить кризисный...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 17:25
"Финам" рекомендует покупать акции Abbott с целью $126,40
"Финам" рекомендует покупать акции Abbott с целевой ценой $126,40 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущей цены с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Александр Ковалев отмечает следующие значимые факторы привлекательности акций...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 16:59
Акции Норникеля, МТС и Полюса будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Норникеля", "МТС" и "Полюса" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Бумаги "Норникеля" за последние 4 дня потеряли более 5%, а с пиков мая снижение превысило 9%. Драйверами стали: падение цен на ключевые...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 16:27
Ужесточение регулирования деятельности ИT-компаний США не скажется на акциях Amazon - "Фридом Финанс"
Ужесточение регулирования деятельности крупнейших ИT-компаний США не скажется на акциях Amazon, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. Палата представителей США подготовила законопроект American Innovation and Choice Online Act, направленный на ужесточение регулирования деятельности...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 15:59
ЦБ РФ может повысить ставку до 6,25% к концу года - Райффайзенбанк
ЦБ России в сложившихся условиях будет вынужден ускорить нормализацию ДКП и, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,25% годовых к концу года, говорится обзоре Райффайзенбанка. "По нашим расчетам на основе недельных данных Росстата, инфляция добралась до отметки в 6,2% г./г. При этом явных...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 15:35
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,10 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Наталия Малых отмечает следующие позитивные факторы: - Гидрогенерация...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 15:00
Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже
Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Московской бирже, убрав бумаги Freeport-McMoran, Baidu и Salesforce. В топ вошли Micron Technology, ConocoPhillips, Sony, Amazon.com, ServiceNow, PayPal, General Motors, Facebook, Microsoft и Alphabet, говорится в комментарии Sberbank CIB. Идею по...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 14:35
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции РусАла с целью 72,3 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 72,3 руб. за штуку, отмечается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Василия Сучкова. Аналитик указывает, что "РусАл" примет участие в байбэке "Норникеля" всем пакетом, который эквивалентен 44 млн акций, или 27,8% в уставном...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 14:10
Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 5,75% на заседании в июле - Росбанк
Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. (до 5,75% годовых) на заседании в июле текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Общая траектория процентной политики Банка России до конца текущего года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 3100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 2190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ближайшие конкуренты X5 Retail Group -...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.