Цены евробондов РФ за неделю слегка опустились вслед за рынком UST

Москва. 18 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились за неделю вслед за преобладающей динамикой на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за некоторого ужесточения риторики Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков начала сокращения программы выкупа активов.

При этом поддержку рынку российских государственных евробондов оказали позитивные результаты саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшегося в середине недели, а также надежды на дальнейшую нормализацию отношений двух стран.

В понедельник торги на рынке государственных еврооблигаций характеризовались отсутствием активности. В субботу, 12 июня, в стране отмечался День России, поэтому выходной день был перенесен на понедельник, 14 июня. Тем не менее, торги в понедельник проходили на всех рынках "Московской биржи" (MOEX: MOEX), хотя и при отсутствии их основных игроков. По итогам дня котировки большинства выпусков государственных евробондов лишь слегка понизились вслед за ценами UST.

Во вторник котировки евробондов по преимуществу вновь снизились вслед за рынком UST в рамках коррекции перед заседанием ФРС. Наклон российской суверенной кривой незначительно увеличился, так как доходность выпусков на ее дальнем конце выросла на 2-3 б.п.

По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, должны были быть опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

При этом инвесторы полагали, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

В среду большинство выпусков российских государственных еврооблигаций немного повысилось. Торги прошли без особых движений, так как участники рынка находились в ожидании российско-американского саммита, а также итогов заседания ФРС. Участники российского сегмента смогли отыграть эти события только на следующий день.

Между тем, цены UST упали по итогам дня на фоне неожиданного ужесточения риторики ФРС и резкого укрепления доллара. Доходность трехлетних облигаций поднялась на 2,5 базисного пункта и составила 0,048% годовых, доходность пятилетних бумаг увеличилась на 4,4 базисного пункта - до 0,191% годовых, доходность 30-летних UST изменилась незначительно, оставшись в районе 2,21% годовых.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Вместе с тем, представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, сообщил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции после окончания встречи. В то же время, он отметил, что время такого шага еще не определено. До этого инвесторы рассчитывали, что такое обсуждение начнется не ранее августа-сентября.

Встреча Путина и Байдена завершилась уже после закрытия сессии на рынке еврооблигаций, но в целом ожидания саммита оказали позитивное влияние на инвесторов.

Президент России оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. "Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

В четверг котировки большинства российских государственных еврооблигаций немного понизились вслед за аналогичными сегментами рынков стран с развивающимися экономиками на фоне "ястребиных" комментариев ФРС по итогам заседания 15-16 июня.

При этом цены UST продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, отыграв ужесточение риторики регулятора еще накануне, непосредственно после оглашения итогов заседания. Доходности большинства выпусков резко выросли в ночь на четверг, в частности, доходность UST-10 увеличилась сразу на 10 б.п.

Помимо этого, коррекционному восстановлению котировок UST способствовали неожиданно слабые недельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Их число не только превысило прогноз, но и увеличилось впервые почти за два месяца.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 375 тыс., а не 376 тыс., как сообщалось ранее.

С учетом того, что ранее на неделе были опубликованы данные по розничным продажам за май, которые также оказались слабее прогнозов, инвесторы могли сделать вывод, что экономика США восстанавливается недостаточно устойчивыми темпами, а значит, ФРС будет осторожнее относительно своих заявлений.

В последний день недели котировки российских евробондов возобновили умеренное повышение на фоне улучшения информационного фона вокруг российско-американских взаимоотношений и относительной стабилизации на рынке UST. Котировки американских казначейских обязательств продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в ожидании деталей относительно действий ФРС от ее представителей.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, между тем, сказал в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. Баллард отметил, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

Баллард также ожидает, что ФРС начнет "углубленные обсуждения" замедления темпов выкупа активов после того, как Пауэлл предоставил для этого возможность.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели опустилась на 0,162% и составила 115,196% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился всего на 0,1 пункта и 18 июня составил 164 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,133% - до 133,333% от номинала (их доходность увеличилась на 0,9 пункта - до 3,669% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,137%, до 128,348% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3,5 пункта и составил 200,6 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году опустились в цене на 0,12%, до 125,601% от номинала (их доходность увеличилась на 0,7 пункта - до 3,707% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю отступил в цене на 0,121%, подешевев до 111,965% от номинала (доходность увеличилась на 1,7 базисного пункта - до 2,117% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,242%, до 113,863% от номинала (их доходность поднялась на 4,4 базисного пункта, до 1,799% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году опустился в цене за неделю на 0,109%, подешевев до 108,782% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 10,5 пункта, составив 63,8 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Участники рынка будут анализировать темпы подавления пандемии COVID-19 в мире и развитие российско-американских взаимоотношений после встречи на высшем уровне. Кроме того, они будут пристально следить за ситуацией на рынке "черного золота" и переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти.