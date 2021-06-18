Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, индекс Мосбиржи удержался выше 3800п

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов, откат сдерживался отскоком нефти вверх, несмотря на укрепление доллара; индекс Мосбиржи удержал рубеж 3800 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3802,95 пункта (-0,4%, днем индекс опускался в район 3775 пунктов), индекс РТС - 1646,72 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 72,78 рубля (+0,46 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС просели на 1-1,9%, доллар подрос на 0,65 рубля.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Московской Биржи" (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+5,2%), Ozon (MOEX: OZON) (+1,8%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%, до 24,98 тыс. рублей), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции "Норникеля" вечером подросли в преддверии завершения сбора заявок на обратный выкуп бумаг (buyback) на общую сумму $2 млрд, а также на фоне известий, что "Интеррос" (основной акционер ГМК) не подавал заявки на buyback. Компания "Интеррос", основной акционер "Норникеля", заявила в пятницу, что не подавала заявки на участие в обратном выкупе своих акций "Норникеля". По итогам buyback доля "Интерроса" в "Норникеле" увеличится, что соответствует долгосрочной стратегии компании, отметил "Интеррос". Заявки на buyback акций ГМК принимались с 20 мая, сбор завершается 18 июня, акции будут оплачены в рублях, оплату планируется произвести до 3 июля 2021 года. Всего "Норникель" выкупит до 5 млн 382 тыс. 865 акций (3,4% капитала) по цене 27780 рублей. Если акционеры предъявят к выкупу большее количество акций, чем готова выкупить ГМК, бумаги будут приобретаться на пропорциональной основе.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки продолжают отыгрывать смену настроений после изменения прогнозов ФРС по ставке. Укрепление доллара уже остановилось, а сырьевые контракты пытаются развернуться вверх, но в Европе продолжают продавать акции добывающих компаний, что отражается и на динамике российского рынка.

В техническом плане индекс МосБиржи смог удержаться выше 3800 пунктов, что отменяет сигнал на коррекцию с потенциалом движения до 3750 пунктов и далее. Фондовая Европа просела, при этом давление на сырьевые секторы заметно ослабло. Доходность 10-летних казначейских бондов совершила резкий разворот и теперь вновь находится ниже 1,47% годовых. Более высокая доходность облигаций является позитивом для банков и страховщиков, но сигнализирует о росте стоимости кредита для прочих секторов экономики.

Еще месяц назад в ФРС говорили, что пока даже не задумываются о том, чтобы думать о сокращении стимулов. Однако на заседании 15-16 июня ожидания по ставке изменились: в 2023 году члены ФРС ждут два повышения, а также уже говорят о наступлении времени для рассмотрения вопроса сокращения программы покупки облигаций, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в пятницу просели на фоне преимущественно пессимистичных настроений на внешних рынках, далее рисковые активы могут перейти к более масштабной коррекции.

Расписки TCS Group в пятницу подскочили без видимых фундаментальных причин, восстанавливаясь после просадки ранее на неделе. Акции золотодобытчиков пытались расти вместе с коррекцией цен на драгоценный металл. Тем не менее, к концу дня котировки золота опустились ниже важного сопротивления $1790 за унцию, что предвещает развитие падения в ближайшие сессии.

В США индексы продолжили снижение во главе с циклическим Dow Jones (-1,1%). После подведения итогов заседания ФРС представители регулятора возобновили выступления, и в пятницу глава ФРБ Сент-Луиса Баллард заявил о более жестких перспективах денежно-кредитной политики, вплоть до возможного повышения процентных ставок уже в следующем году. Тон ФРС по итогам этой недели, таким образом, явно сместился в сторону более "ястребиного", что представляет собой краткосрочные риски для покупателей, считает аналитик.

Нефть в пятницу скорректировалась вверх, несмотря на укрепление доллара. Котировки завершают неделю выше средней полосы Боллинджера дневного графика ($71,50 за баррель Brent), сняв краткосрочную перекупленность, что может позволить им развить восходящее движение с перспективой обновления недавних максимумов. Положительное влияние на цены в пятницу оказали сообщения СМИ о том, что американские нефтяные компании (в частности, сланцевые) в этом году не будут спешить с наращиванием производства в ответ на высокие цены на нефть, что позволит ОПЕК более эффективно регулировать рынок.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу устояли выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3780 и 1640 пунктов), у которых будет решаться судьба краткосрочного тренда. В случае закрепления индикаторов ниже указанных отметок появятся риски развития падения в район 3680 и 1575 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера) с последующей сменой среднесрочного направления движения в пользу продавцов.

На мировых фондовых биржах в конце недели преобладал уход от риска, обеспеченный более жестким тоном ФРС. Перспектива ужесточения монетарных условий в США может оказывать давление на рынки в краткосрочной перспективе, и российские акции в этом случае не станут исключением. Рубль при этом во многом будет ориентироваться на нефтяной рынок и предстоящий налоговый период. На следующей неделе стоит обратить особенное внимание на выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а также на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции - ценовой индекс потребления. Рисковые активы находятся на грани перехода к более масштабному нисходящему движению. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3750-3850 пунктов, считает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, после высокой волатильности четверга глобальные площадки и нефтяные цены пытаются консолидироваться в узком диапазоне с небольшими потерями. Инвесторы находятся в некотором замешательстве: с одной стороны, сигнал ФРС о начале в обозримом будущем ужесточения монетарной политики является веским поводом для дальнейшего снижения с исторических и многолетних вершин. С другой - очередные слабые данные по рынку труда США, а также ухудшение ситуации с пандемией во многих крупных регионах из-за новых штаммов коронавируса - сулят если не новые стимулы, то длительное сохранение уже действующих.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынки продолжают отыгрывать новости с июньского заседания ФРС, хотя "risk-off" настроения могут постепенно ослабнуть. Свежая статистика из США (число заявок на пособие по безработице выросло при прогнозах снижения) напомнила инвесторам о все еще слабом рынке труда, что пока не позволяет ФРС перейти к раннему ужесточению денежно-кредитной политики. На этом фоне доходности американских казначейских бумаг усилили снижение в рамках коррекции (доходность UST вновь откатилась ниже 1,5% годовых).

Вслед за ФРС состоялся ряд заседаний регуляторов других стран. Норвегия, Япония и Швейцария ожидаемо продолжили придерживаться стратегии других развитых стран, оставив свои ставки на прежних уровнях. Тем не менее, Банк Норвегии ожидает, что ставку придется повысить в сентябре в связи с более высокими темпами восстановления экономики. Такой шаг сделает Норвегию первой развитой страной, решившей повысить ставку после пандемии (в апреле Банк Канады уже перешел к ужесточению ДКП, но канадский ЦБ снизил темпы выкупа активов, а не перешел к повышению ставки).

Что касается развивающихся стран, то Банк Бразилии накануне вновь повысил ставку на 75 б.п., при этом отметив необходимость дальнейшего ужесточения ДКП на фоне продолжающегося инфляционного давления. С другой стороны, турецкий ЦБ в четверг в третий раз сохранил ставку на прежнем уровне (19% годовых). Инфляция в стране, хоть и замедлилась в мае, но остается на повышенных уровнях (16,59% г/г), в связи с чем Банк Турции продолжит поддерживать ставку на текущих высоких значениях.

Основной причиной падения нефти стало укрепление доллара, но инвесторы негативно восприняли и заявления представителей Ирана о том, что достижение ядерной сделки "близко, как никогда". В пятницу в Иране пройдут выборы, на которых лидирует кандидат, не поддерживающий сближение с США, что снижает шансы достижения согласия на переговорах.

Рубль продолжает попытки роста на фоне снизившейся геополитической напряженности после встречи президентов РФ и США. Во многом рынок уже отыграл новости с саммита РФ-США, но возможно дальнейшее укрепление рубля по мере усиления спроса на риск, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), снижаются Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 1,5-1,9%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,9%).

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,4% к апрелю при прогнозах роста на 1,5%. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6% при ожидавшемся росте на 29%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу возобновили рост, несмотря на укрепление доллара; цена нефти Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,66 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $73,63 за баррель (+0,8% и -1,8% в четверг), июльская цена WTI - $71,91 за баррель (+1,2% и -1,5% накануне).

Ранее на этой неделе Brent поднималась к рубежу $75 за баррель (пик с апреля 2019 года) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Аракчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-10,9%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,1%).

Подорожали бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+9,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,8% и +7,1% "префы"), "префы" ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+4,1%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 127,04 млрд рублей (из них 18,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,54 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").