"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целью $171,8

"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с целевой ценой на конец 2021г на уровне $171,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,9%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Преимущество JPMorgan - высокая диверсификация бизнеса, что позволило банку достаточно успешно пережить кризисный 2021г, - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов. - Весьма успешным для кредитора оказалось и начало нынешнего. Мы рассчитываем, что JPMorgan станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США и мире, учитывая сильные позиции банка во всех основных сегментах. В том числе дополнительную поддержку прибыли окажет дальнейшее высвобождение резервов".

Дивидендная доходность акций JPMorgan (2,4%) выше среднего по сектору (2,1%). В начале года банк объявил масштабную программу buyback и возобновил выкуп акций после почти годового перерыва. Между тем, по мнению эксперта инвесткомпании, акции JPMorgan уже выглядят справедливо оцененными рынком, и потенциал их роста представляется ограниченным.

JPMorgan Chase & Co. - один из ведущих международных финансовых холдингов, со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру. JPMorgan является крупнейшим банком в США по величине активов, а также мировым лидером на рынке инвестбанковских услуг.

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