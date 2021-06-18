"Финам" рекомендует покупать акции Abbott с целью $126,40

"Финам" рекомендует покупать акции Abbott с целевой ценой $126,40 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущей цены с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Александр Ковалев отмечает следующие значимые факторы привлекательности акций компании:

- Несмотря на некоторый уклон в сторону производства и сервисной поддержки медицинского оборудования, бизнес Abbott обладает высокой степенью сбалансированности, что снижает зависимость выручки от отдельных проектов.

- Компания является лидером в широком диапазоне сегментов: от производства носимых медицинских устройств и "быстрой" диагностики до медицинских добавок и детского питания.

- Abbott предлагает неплохую для отрасли дивидендную доходность NTM на уровне 2,26%.

- Только тесты на COVID-19 принесли компании $ 1,8 млрд выручки в 1К21 и, несмотря на постепенно снижающийся спрос, остаются значимым драйвером роста ее прибыли.

- Выручка компании за 1К21 выросла на 35,3% г/г, а чистая прибыль - на 217,9% г/г.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

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