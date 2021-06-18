Ужесточение регулирования деятельности ИT-компаний США не скажется на акциях Amazon - "Фридом Финанс"

Ужесточение регулирования деятельности крупнейших ИT-компаний США не скажется на акциях Amazon, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян.

Палата представителей США подготовила законопроект American Innovation and Choice Online Act, направленный на ужесточение регулирования деятельности крупнейших ИТ-компаний страны, напоминает эксперт.

Под действие данного акта подпадают корпорации, отвечающие таким критериям, как наличие ежемесячной аудитории в 50 млн активных пользователей в США и рыночной капитализации более $600 млрд; кроме того, компания должна выступать в качестве ключевого торгового партнера при продаже продуктов/сервисов через онлайн-платформу.

"Amazon.com Inc. полностью отвечает вышеуказанным критериям, поэтому может столкнуться с запретом на продажу товаров под собственной торговой маркой (СТМ), - считает Степанян. - Напомним, что ранее регулятор США предъявлял претензии к этой корпорации, связанные с продвижением продуктов под СТМ, поскольку они имели преимущество при поиске товаров пользователями. Согласно данным The Wall Street Journal, в случае принятия законопроекта Amazon может быть вынуждена отказаться от продаж СТМ-товаров или выделить направление в отдельный сегмент. В целом ретейлеры используют такую продукцию для повышения маржинальности продаж: согласно открытым данным, операционная маржа СТМ-товаров может быть на 20-50% выше по сравнению с прочей продукцией. По информации из открытых источников и заявлениям менеджмента, доля СТМ-товаров в общей структуре выручки Amazon составляет 1-1,5%, или около 1,6% от объема онлайн-продаж. Таким образом, в случае принятия данного законопроекта Amazon может потерять около $0,5 млрд операционной прибыли (1,8% от LTM-величины операционной прибыли)".

На взгляд аналитика, законодатели ряда стран в последнее время весьма обеспокоены повышенным влиянием ИТ-компаний на рынок, поэтому вполне вероятно, что данный законопроект будет не последним. "В целом мы считаем, что требование об отказе от СТМ-товаров или выделения такой продукции в отдельный сегмент окажет минимальное негативное влияние на компанию, потому мы сохраняем целевую цену неизменной на уровне $3659, рекомендация - "покупать", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

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