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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может повысить ставку до 6,25% к концу года - Райффайзенбанк
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18 июня 2021 года 15:59
ЦБ РФ может повысить ставку до 6,25% к концу года - Райффайзенбанк
ЦБ России в сложившихся условиях будет вынужден ускорить нормализацию ДКП и, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,25% годовых к концу года, говорится обзоре Райффайзенбанка. "По нашим расчетам на основе недельных данных Росстата, инфляция добралась до отметки в 6,2% г./г. При этом явных лидеров повышения выделить нельзя - ускорение, по нашим оценкам, идет "широким фронтом". На наш взгляд, текущая ситуация с инфляцией во многом объясняется высокими темпами восстановления внутреннего спроса. Помимо инерционного эффекта от господдержки важную роль в последние месяцы играет кредитно-депозитный канал. Так, по нашим оценкам, при том, что динамика доходов населения в 1К21 ухудшилась по сравнению с 4К20, вклад одновременного снижения темпов сбережений и ускорения потребкредитования в потребительские расходы населения впервые с начала кризиса оказался положительным", - пишет аналитик банка Станислав Мурашов. Эксперт также отметил, что внутренний спрос продолжает подогреваться в целом закрытыми для массового туризма границами: не потраченные на эти цели средства сейчас вынужденно тратятся внутри страны, что также оказывает проинфляционное воздействие. На взгляд Мурашова, с учетом инерционности в инфляционных процессах ближайший третий квартал инфляция проведет выше отметки в 6% г./г., а ее снижение к цели ЦБ будет достаточно медленным. В таких условиях ЦБ вынужден будет ускорить нормализацию ДКП и, вероятно, выйдет за границу нейтрального диапазона ключевой ставки к концу года (6,25%, согласно обновленному прогнозу Райффайзенбанка). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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