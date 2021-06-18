"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 3100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 2190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ближайшие конкуренты X5 Retail Group - ритейлеры "Магнит" и "Лента" - существенно укрепили рыночные позиций за счет покупки двух крупных розничных сетей. Тем не менее, отмечают аналитики "Финама", в результате сделок M&A их операционные и коммерческие расходы вырастут, что не позволит им в ближайшее время составить значительную конкуренцию X5 в сегменте розничных продаж.

Кроме того, обращают внимание эксперты инвесткомпании, в 2022-2023 гг. Х5 может провести IPO своего онлайн-бизнеса, что должно повысить оценку данного сегмента. Менеджмент компании оценивает онлайн-бизнес в $3 млрд. В прошлом году благодаря пандемии оборот онлайн-бизнеса группы вырос на 360%, но его доля в совокупной выручке все еще составляет только около 1%. Любые комментарии на тему IPO или роста онлайн-сегмента должны поддержать GDR X5 в краткосрочной перспективе, считают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага находится у сильного уровня сопротивления, первые признаки пробития появились при закреплении выше 2350 руб. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 3100 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,80%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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