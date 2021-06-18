.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром, индекс МосБиржи протестировал 3800п
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота
 
Экономика РФ восстанавливается, но об устойчивом росте говорить рано - глава Минэкономразвития
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что эпидемиологическая ситуация и ряд других неопределенностей пока не позволяют делать далеко идущие прогнозы об устойчивом росте российской экономики. "Мне кажется, что на сегодняшний момент...
 
Черный рынок наводнили предложения доступа к корпоративным сетям
В 1-м квартале количество объявлений на теневых форумах о продаже доступов к корпоративным сетям удвоилось по сравнению с 4-м кварталом 2020 года, а по итогам 2020 года увеличилось в 7 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Positive...
 
В пандемию россияне сэкономили на заграничном отдыхе $35 млрд
Россияне с марта 2020 года могли "сэкономить" на зарубежном туризме около $35 млрд долларов, сообщили "Российской газете" в Банке России. Оценка ЦБ основана на данных об импорте услуг за 2019 (последний допандемийный) год. Близкая оценка у НРА:...
 
18 июня 2021 года 11:43

Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром, индекс МосБиржи протестировал 3800п

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов; индекс МосБиржи протестировал поддержку 3800 пунктов, при этом корректируются вверх акции золотодобывающих компаний вместе с золотом.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3799,31 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1657,01 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 72,23 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Московской Биржи" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Рынки постепенно успокаиваются после изменения прогнозов ФРС по ставке, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты. Российский рынок акций в начале торгов может немного просесть с дальнейшим улучшением ситуации. Рубль на утренних торгах слабеет, но по итогам недели его потери к доллару незначительные.

В России последний день торгуются с дивидендами акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (0,1269 рубля на бумагу), расписки QIWI (MOEX: QIWI) (16,2 рубля на АДР), также пятница - последний день подачи заявок на обратный выкуп акций ГМК "Норникель".

В целом рынок акций РФ пытается сохранить поддержку 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Поводом для пессимизма является как изменение прогноза ФРС по ставке, повышение которой ожидается уже в 2023 году, так и возможные действия Китая по реализации стратегических резервов промышленных металлов. Последнее, вероятно, не потребуется, так как мощное укрепление доллара привело к отступлению котировок широкого круга активов, включая промышленные металлы. Нефть Brent распрощалась с уровнем $73 за баррель. Впрочем, если обратить внимание на динамику казначейских обязательств США, которые отыграли потери среды, то на рынке нет особой уверенности в скором повышении ставки ФРС. За счет падения доходностей технологичные бумаги в США смогли возобновить рост, вдохновив отечественные аналоги на похожие действия. Вероятно, что уже на следующей неделе рынок во многом забудет тревоги, связанные с ФРС, считает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскок цен на металлы поддерживает спрос на акции металлургов, но этот рост скорее спекулятивный. Китай заявил о намерении продавать металлы из своих стратегических резервов для того, чтобы сбить мировые цены или хотя бы остановить их рост. Поэтому волатильность торгов металлами в ближайшие недели может повыситься.

Нефть долго сопротивлялась росту курса доллара, но все-таки начала разворот от отметки $75 за баррель Brent. Не исключено, что будет еще одна попытка штурма этой отметки, но закрепиться выше нее вряд ли получится, считает Антонов.

Главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что от рынка акций РФ не стоит ожидать сильных движений, индекс МосБиржи продолжит консолидацию в границах 3800-3850 пунктов, с возможным тестированием его нижнего рубежа.

Вышедшая экономическая статистика по безработице в США вновь указывает на слабость рынка труда. Такие данные повышают вероятность того, что ФРС не станет сворачивать стимулирующую программу раньше сроков. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций в США вновь опустилась ниже 1,5% годовых, а доллар заметно укрепился.

В пятницу новостной фон нейтральный, цены на сырье и энергоносители могут продолжить корректироваться вниз, поэтому на рынках сохранятся умеренно-негативные настроения, считает аналитик.

В США индексы акций накануне изменились на 0,04-0,9% после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была также смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 0,1-0,4%), растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 ушел в "минус" на 0,02%).

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

Розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,4% к апрелю при прогнозах роста на 1,5%. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6% при ожидавшемся росте на 29%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют негативную динамику на фоне укрепления доллара; цена нефти Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,61 за баррель (-0,6% и -1,8% в четверг), июльская цена WTI - $70,73 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне).

Ранее на этой неделе Brent поднималась к рубежу $75 за баррель (пик с апреля 2019 года) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,6%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,2% и +6,1% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+4,6% и +8,2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,63 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,04 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 июня 2021 года 14:10
Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 5,75% на заседании в июле - Росбанк
Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. (до 5,75% годовых) на заседании в июле текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Общая траектория процентной политики Банка России до конца текущего года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 3100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 2190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ближайшие конкуренты X5 Retail Group -...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $279
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $279 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $263,2, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $253,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Microsoft в текущий момент располагает шестью центрами...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 13:06
Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рублю удается расти. Поддержкой выступает снизившееся геополитическое напряжение после встречи президентов РФ и США. Во многом рынок уже отыграл новости с саммита...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 12:42
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В четверг индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 4200...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 12:21
Вероятные диапазоны торгов на следующую неделю - 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1 - УБРиР
Вероятные диапазоны торгов валютных пар на следующую неделю - 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "На следующей неделе важных новостей не ожидается. Серьезных изменений текущих уровней мы не предполагаем, динамика...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 11:58
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic с прогнозной ценой $133,06
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 6,33% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные факторы: - Компания вкладывает...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 11:35
Котировки GDR X5 пока сохраняют потенциал роста - BCS Express
Котировки бумаг X5 Retail Group пока сохраняют потенциал роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Бумаги ритейлера с начала года были под давлением крупных продавцов, но после прохождения дивидендной отсечки расклад сил полностью изменился. Мы видим поступательный подъем, что, на наш...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 11:15
Покупка акций АЛРОСА - ставка на дивдоходность - ПСБ
Акции "АЛРОСА" интересны инвесторам и с точки зрения дивидендной доходности, и с точки зрения потенциала роста курсовой стоимости, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты отмечают, что акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 год, последний день торгов с...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 10:49
ПСБ рекомендует покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7169 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Акрон" с прогнозной ценой на уровне 7169 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Компания планирует погасить квазиказначейские акции, тем самым упростив структуру владения. Снижение количества акций в обращении станет катализатором...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 10:34
ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Совкомфлот" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию (дивидендная доходность - 7%). Последний день торгов для получения...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 10:19
Котировки нефти, скорее всего, продолжат снижение в пятницу - "Велес Капитал"
Возможно продолжение снижения котировок нефти марок Brent и WTI в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы теряют около 0,5%, продолжая начатую накануне...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 10:07
Рубль, вероятно, удержится на уровне 72,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
рс рубля к доллару, вероятно, удержится на уровне 72,5 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Цена нефти марки Brent вряд ли опустится ниже $72 за баррель в пятницу, полагают эксперты инвестбанка. Длинные рублёвые облигации в четверг дорожали вслед за...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 09:54
Рынок акций РФ начнет торги в пятницу со снижения - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу - снижение составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется...    читать дальше
.
18 июня 2021 года 09:44
Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в пятницу - ПСБ
Рублевые облигации будут торговаться в пятницу, скорее всего, вблизи текущих уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,17% годовых (-5 б.п.) по итогам торгов в четверг, констатирует эксперт ПСБ. "Рост цен длинных ОФЗ...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.