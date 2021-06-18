Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром, индекс МосБиржи протестировал 3800п

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов; индекс МосБиржи протестировал поддержку 3800 пунктов, при этом корректируются вверх акции золотодобывающих компаний вместе с золотом.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3799,31 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1657,01 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 72,23 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Московской Биржи" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Рынки постепенно успокаиваются после изменения прогнозов ФРС по ставке, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты. Российский рынок акций в начале торгов может немного просесть с дальнейшим улучшением ситуации. Рубль на утренних торгах слабеет, но по итогам недели его потери к доллару незначительные.

В России последний день торгуются с дивидендами акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (0,1269 рубля на бумагу), расписки QIWI (MOEX: QIWI) (16,2 рубля на АДР), также пятница - последний день подачи заявок на обратный выкуп акций ГМК "Норникель".

В целом рынок акций РФ пытается сохранить поддержку 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Поводом для пессимизма является как изменение прогноза ФРС по ставке, повышение которой ожидается уже в 2023 году, так и возможные действия Китая по реализации стратегических резервов промышленных металлов. Последнее, вероятно, не потребуется, так как мощное укрепление доллара привело к отступлению котировок широкого круга активов, включая промышленные металлы. Нефть Brent распрощалась с уровнем $73 за баррель. Впрочем, если обратить внимание на динамику казначейских обязательств США, которые отыграли потери среды, то на рынке нет особой уверенности в скором повышении ставки ФРС. За счет падения доходностей технологичные бумаги в США смогли возобновить рост, вдохновив отечественные аналоги на похожие действия. Вероятно, что уже на следующей неделе рынок во многом забудет тревоги, связанные с ФРС, считает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскок цен на металлы поддерживает спрос на акции металлургов, но этот рост скорее спекулятивный. Китай заявил о намерении продавать металлы из своих стратегических резервов для того, чтобы сбить мировые цены или хотя бы остановить их рост. Поэтому волатильность торгов металлами в ближайшие недели может повыситься.

Нефть долго сопротивлялась росту курса доллара, но все-таки начала разворот от отметки $75 за баррель Brent. Не исключено, что будет еще одна попытка штурма этой отметки, но закрепиться выше нее вряд ли получится, считает Антонов.

Главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что от рынка акций РФ не стоит ожидать сильных движений, индекс МосБиржи продолжит консолидацию в границах 3800-3850 пунктов, с возможным тестированием его нижнего рубежа.

Вышедшая экономическая статистика по безработице в США вновь указывает на слабость рынка труда. Такие данные повышают вероятность того, что ФРС не станет сворачивать стимулирующую программу раньше сроков. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций в США вновь опустилась ниже 1,5% годовых, а доллар заметно укрепился.

В пятницу новостной фон нейтральный, цены на сырье и энергоносители могут продолжить корректироваться вниз, поэтому на рынках сохранятся умеренно-негативные настроения, считает аналитик.

В США индексы акций накануне изменились на 0,04-0,9% после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была также смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE потеряли 0,1-0,4%), растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 ушел в "минус" на 0,02%).

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

Розничные продажи в Великобритании в мае снизились на 1,4% к апрелю при прогнозах роста на 1,5%. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6% при ожидавшемся росте на 29%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют негативную динамику на фоне укрепления доллара; цена нефти Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,61 за баррель (-0,6% и -1,8% в четверг), июльская цена WTI - $70,73 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне).

Ранее на этой неделе Brent поднималась к рубежу $75 за баррель (пик с апреля 2019 года) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,6%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,2% и +6,1% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+4,6% и +8,2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,63 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,04 млрд рублей на акции "Газпрома").