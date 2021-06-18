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18 июня 2021 года 11:58
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic с прогнозной ценой $133,06
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 6,33% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные факторы: - Компания вкладывает существенный процент выручки в НИОКР и инновационное развитие. Это, вкупе с агрессивной политикой поглощений, будет долгосрочным драйвером выручки. - Medtronic - бенефициар тренда старения населения и малоподвижного образа жизни. - Medtronic - дивидендный аристократ. Учитывая высокие метрики ликвидности, нет оснований полагать, что повышение дивидендов прекратится. Указывает Шамшуков и возможные основные риски. Это, по его мнению, высокая стоимость составляющих частей оборудования и государственный контроль цен на услуги здравоохранения в США. Medtronic PLC - один из мировых лидеров по производству медицинского оборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИРЛАНДИЯ-MEDTRONIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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