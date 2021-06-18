.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки GDR X5 пока сохраняют потенциал роста - BCS Express
.
18 июня 2021 года 11:35
Котировки GDR X5 пока сохраняют потенциал роста - BCS Express
Котировки бумаг X5 Retail Group пока сохраняют потенциал роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Бумаги ритейлера с начала года были под давлением крупных продавцов, но после прохождения дивидендной отсечки расклад сил полностью изменился. Мы видим поступательный подъем, что, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Потенциал для роста котировок бумаг сохраняется. Удержание длинных позиций выглядит оправданным, потенциальные коррекции - повод для покупок", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-АНАЛИТИКА
.
18 июня 2021 года 14:10
Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. (до 5,75% годовых) на заседании в июле текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Общая траектория процентной политики Банка России до конца текущего года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 3100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 2190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ближайшие конкуренты X5 Retail Group -... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $279 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $263,2, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $253,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Microsoft в текущий момент располагает шестью центрами... читать дальше
.18 июня 2021 года 13:06
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рублю удается расти. Поддержкой выступает снизившееся геополитическое напряжение после встречи президентов РФ и США. Во многом рынок уже отыграл новости с саммита... читать дальше
.18 июня 2021 года 12:42
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В четверг индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 4200... читать дальше
.18 июня 2021 года 12:21
Вероятные диапазоны торгов валютных пар на следующую неделю - 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "На следующей неделе важных новостей не ожидается. Серьезных изменений текущих уровней мы не предполагаем, динамика... читать дальше
.18 июня 2021 года 11:58
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 6,33% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные факторы: - Компания вкладывает... читать дальше
.18 июня 2021 года 11:43
Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов; индекс МосБиржи протестировал поддержку 3800 пунктов, при этом корректируются вверх акции золотодобывающих компаний вместе с золотом. читать дальше
.18 июня 2021 года 11:15
Акции "АЛРОСА" интересны инвесторам и с точки зрения дивидендной доходности, и с точки зрения потенциала роста курсовой стоимости, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты отмечают, что акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 год, последний день торгов с... читать дальше
.18 июня 2021 года 10:49
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Акрон" с прогнозной ценой на уровне 7169 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Компания планирует погасить квазиказначейские акции, тем самым упростив структуру владения. Снижение количества акций в обращении станет катализатором... читать дальше
.18 июня 2021 года 10:34
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Совкомфлот" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию (дивидендная доходность - 7%). Последний день торгов для получения... читать дальше
.18 июня 2021 года 10:19
Возможно продолжение снижения котировок нефти марок Brent и WTI в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы теряют около 0,5%, продолжая начатую накануне... читать дальше
.18 июня 2021 года 10:07
рс рубля к доллару, вероятно, удержится на уровне 72,5 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Цена нефти марки Brent вряд ли опустится ниже $72 за баррель в пятницу, полагают эксперты инвестбанка. Длинные рублёвые облигации в четверг дорожали вслед за... читать дальше
.18 июня 2021 года 09:54
Аналитики "Атона" прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу - снижение составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется... читать дальше
.18 июня 2021 года 09:44
Рублевые облигации будут торговаться в пятницу, скорее всего, вблизи текущих уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,17% годовых (-5 б.п.) по итогам торгов в четверг, констатирует эксперт ПСБ. "Рост цен длинных ОФЗ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.