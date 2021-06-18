Покупка акций АЛРОСА - ставка на дивдоходность - ПСБ

Акции "АЛРОСА" интересны инвесторам и с точки зрения дивидендной доходности, и с точки зрения потенциала роста курсовой стоимости, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты отмечают, что акционеры "АЛРОСА" одобрили дивиденды в 9,54 рубля на акцию за 2020 год, последний день торгов с дивидендами - 30 июня, дивидендная доходность - примерно 6,9%.

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