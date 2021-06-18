ПСБ рекомендует покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7169 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Акрон" с прогнозной ценой на уровне 7169 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Компания планирует погасить квазиказначейские акции, тем самым упростив структуру владения. Снижение количества акций в обращении станет катализатором роста их стоимости. Мы пересматриваем прогноз по бумаге в сторону повышения. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 7169 рублей за штуку", - указывают эксперты ПСБ.

Как сообщалось, Совет директоров ПАО "Акрон" одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) по цене 6050 руб. за бумагу. Всего на выкуп может быть направлено до 24,5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 8 июля по 6 августа включительно.

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