ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "Совкомфлот" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 2020 год в размере 6,67 руб. на акцию (дивидендная доходность - 7%). Последний день торгов для получения дивидендов - 1 июля. Учитывая сильный профиль компании и восстановление танкерных перевозок, бумага выглядит привлекательно как с точки зрения потенциала роста котировок, так и дивидендов. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 127 рублей за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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