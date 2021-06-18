Рубль, вероятно, удержится на уровне 72,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля к доллару, вероятно, удержится на уровне 72,5 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Цена нефти марки Brent вряд ли опустится ниже $72 за баррель в пятницу, полагают эксперты инвестбанка.

Длинные рублёвые облигации в четверг дорожали вслед за американским госдолгом и на фоне спроса со стороны иностранных инвесторов. Этот тренд, скорее всего, продолжится и в пятницу, так как геополитическая ситуация улучшилась после встречи Джо Байдена и Владимира Путина, отмечают в Sber CIB.

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