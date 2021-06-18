Возможно снижение котировок нефти к $70-72/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $70-72 за баррель в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Нефтяные цены в четверг снижались на фоне укрепления доллара США и всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Небольшую поддержку могли оказать слухи о том, что переговоры по ядерной сделке США и Ирана могут оказаться под угрозой, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - Фьючерсы на нефти марки Brent в пятницу продолжают снижение и торгуются ниже $73 за баррель. Коррекция может оказаться временной, поскольку уверенность в сильном спросе в летний период по-прежнему велика. В то же время сейчас потенциал для снижения еще есть, так что диапазон $70-72 за баррель нефти марки Brent выглядит вполне достижимым".

Аналитик также напоминает, что в пятницу вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes.

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