Утренние прогнозы: негативное начало фондовых торгов

Аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России в пятницу. Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3800 пунктов.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или же со сдержанным понижением в пределах 0,3%, в районе 3810-3825 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. После не исключено дальнейшее снижение индекса Мосбиржи к ближайшему значимому уровню 3800 пунктов. Этому способствует умеренное утреннее падение нефтяных котировок".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в небольшом минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может открыть торги пятницы в небольшом минусе".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ снижением на 0,5%".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "В пятницу мы не ждем от рынка сильных движений и полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в границах 3800-3850 пунктов с возможным тестированием нижнего рубежа".