Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу останутся под давлением продаж

Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут остаться под давлением неагрессивных продаж на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и снижения интереса к рисовым активам на сигналах Федрезерва США о вероятном сокращении в будущем мер стимулирования экономики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне изменились на 0,04-0,9% после завершения днем ранее двухдневного заседания Федрезерва, который ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако, по словам председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, представители Федрезерва начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 топчется на месте, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую кредитно-денежную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижаться на фоне укрепления доллара. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 8:49 МСК составила $72,59 за баррель (-0,7% и -1,8% в четверг), июльская цена WTI - $70,64 за баррель (-0,6% и -1,5% накануне).

Ранее на этой неделе Brent поднималась в район $75 за баррель (пик с апреля 2019 года).

Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла более чем вдвое по отношению к среде и превысила средние значения - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,113 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,401 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 718,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-001Р-10-боб" (-0,49%), "ТМК-001P-02" (-0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,35%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,65%), "Росбанк-002Р-04-боб" (+0,18%) и "РЖД-28" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей. Сбор заявок прошел 10 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,62% годовых.

Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") полностью разместило 3-летний дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 июня, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,1% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,35% годовых. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ReStore Retail Group Ltd. (товарный знак Inventive Retail Group Ltd.).

ООО "РЕСО-Лизинг" полностью разместило облигации серии БО-П-15 на 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июня, премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, его длительность составит 106 дней. Погашение выпуска и выплата купона состоится 1 октября текущего года.

Также "РЕСО-Лизинг" 18 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-14 на 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) планирует 29 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона и дата техразмещения будут объявлены позднее. Купоны квартальные.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.