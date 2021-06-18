Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в пятницу цена нефти подешевела до $72,5 за баррель марки Brent. Вместе с ослаблением спроса на валюты ЕМ после заседания ФРС это может оказать умеренное давление на рубль. В то же время приближение налогового периода и продажа валюты экспортерами будут оказывать поддержку рублю. Ждем, что российская валюта в пятницу останется в диапазоне 72-73 руб./$1", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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