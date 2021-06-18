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18 июня 2021 года 09:13

Brent - $72,51 за баррель

Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств АТР демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают опускаться.

Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

"После сбрасывания со счетов роста инфляции и инфляционных ожиданий в последние три месяца Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), кажется, снова взялся за штурвал", - сказала экономист Jefferies Анета Марковска, которую цитирует MarketWatch.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

"Это техническое изменение, но оно говорит о направлении движения: ужесточение, а не послабление", - отмечает аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада, в свою очередь, считает, что ФРС "была настолько ястребиной, насколько возможно в данных обстоятельствах, и удивила рынок".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 375 тыс., а не 376 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 367 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 360 тыс.

Индекс деловой активности Филадельфии в июне опустился до 30,7 пункта с 31,5 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения до 31 пункта.

Акции Philip Morris International (SPB: PM) Inc. подорожали на 0,1%. Компания представила новую структуру своего американского подразделения и назначила его главой Дипака Мишру вместо Мартина Кинга.

Котировки акций CureVac NV упали на 39% после того, как компания сообщила, что ее вакцина от коронавируса эффективна лишь на 47%.

Акции производителя генетических тестов 23andMe подскочили на 21,2% на дебютных торгах.

Рыночная стоимость Ford Motor Co. (SPB: F) опустились на 1,7%, хотя компания сообщила, что во втором квартале ожидает более высокую EBIT, чем прогнозировалось ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 210,22 пункта (0,62%) и составил 33823,45 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,84 пункта (0,04%) - до 4221,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 121,67 пункта (0,87%) и составил 14161,35 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает издание Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

Японский индекс Nikkei 225 находится на уровне предыдущей сессии к 8:15 МСК.

Потребительские цены в Японии в мае опустились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Дефляция отмечена по итогам восьмого месяца подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, однако темпы снижения цены замедлились по сравнению с апрельскими 0,4%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Eisai Co. (+6,4%), Sumco Corp. (+3,3%) и M3 Inc. (+3,2%).

Рыночная стоимость выпускающей полупроводники Advantest Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Yusen K.K. (-7%), Kawasaki Kisen Kaisha (-5,8%) и Mitsui O.S.K. Lines (-5,5%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,44%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,58%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+9,5%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+6,4%).

Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднимаются на 3,7%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,3%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. прибавляют в цене по 0,7%.

В лидерах падения оказались акции девелопера China Resources Land (-4,7%), а также нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. (-3,9%) и PetroChina Co. (-3,8%).

Бумаги банка HSBC Holdings дешевеют на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднялся на 0,12%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 0,8%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,2%, бумаги Kia Corp. подорожали на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:28 МСК прибавил 0,53%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 2% и на 0,6% соответственно. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group подешевели на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают опускаться, продемонстрировав накануне значительное снижение.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:12 МСК в пятницу составляет $72,51 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты упали в цене на $1,31 (1,8%) - до $73,08 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,53 за баррель, что на $0,51 (0,72%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,11 (1,5%) - до $71,04 за баррель.

Ранее на этой неделе Brent достигла максимального уровня с апреля 2019 года, в то время как WTI повышалась до максимума с октября 2018 года. С начала недели WTI потеряла в цене 0,7%, Brent - 0,4%, отмечает Bloomberg.

Давление на нефть в четверг оказало укрепление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако на рынке сохраняется оптимизм, о чем говорит бэквордация, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих.

"Основополагающая бычья картина на нефтяном рынке сохраняется", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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