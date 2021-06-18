Рубль в пятницу утром слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 18 июня. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть эталонных марок и охлаждения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,32 - 72,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,37 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,28 руб./EUR1 (+13 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,46 коп. к уровню закрытия 17 июня, до 78,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,48 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,12 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо снижается к доллару и евро на старте торгов 18 июня в связи с отрицательной динамикой котировок нефти и снижением "аппетита к риску". Днем ранее рубль сопротивлялся давлению нефти и рос за счет ослабления геополитических рисков после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $72,44 за баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,45 за баррель, что на 0,83% ниже уровня на закрытие рынка 17 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,09%, китайский CSI300 - 0,64%. Вместе с тем, фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,08%.

Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,62%, Standard & Poor's 500 - на 0,04%, а Nasdaq Composite, напротив, прибавил 0,87%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Вместе с тем, представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.