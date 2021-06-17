Котировки евробондов РФ в четверг снижаются на фоне ужесточения риторики ФРС США
Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) по преимуществу незначительно понижаются, так как рынок UST отыграл ужесточение риторики регулятора еще накануне, непосредственно после оглашения итогов заседания. Как следствие, суверенные спреды расширяются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК уменьшилась на 11,7 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,184% от номинала, что соответствует доходности 1,712% годовых (повышение на 2,4 базисного пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,586 базисного пункта и составила 100,795% от номинала (доходность подросла на 0,1 базисного пункта и составила 0,049% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 2,3 пункта, составив 166,3 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 66 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,416% от номинала (доходность выросла на 3,6 базисного пункта - до 3,719% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 53,9 базисного пункта - до 127,571% от номинала (доходность увеличилась на 3,1 базисного пункта, до 3,71% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 27,8 базисного пункта, до 113,767% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 1,819% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 6,8 базисного пункта, до 108,777% от номинала, что соответствует доходности 0,901% годовых (повышение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 63,3 базисного пункта - до 124,405% от номинала (доходность увеличилась на 3,2 базисного пункта - до 3,769% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 22,3 базисного пункта - до 111,855% от номинала, что соответствует доходности 2,136% годовых (повышение на 3,5 пункта к предыдущему дню).
"Российские евробонды в четверг умеренно снижаются в цене, отыгрывая вчерашнее заседание ФРС и последовавший за этим рост доходности гособлигаций США. Обновленный прогноз ФРС предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023 году, тогда как на предыдущем заседании большинство голосовало за неизменность ставки как минимум до 2024 года. Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа облигаций (сейчас это $120 млрд в месяц). Ожидаемое ужесточение монетарной политики США способствовало росту доходности UST-10 в среду до 1,6% (+10 б.п.). Сегодня доходность 10-летнего бенчмарка опустилась до 1,54%, но все еще выше, чем до заседания ФРС в начале этой недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.