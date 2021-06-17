Котировки евробондов РФ в четверг снижаются на фоне ужесточения риторики ФРС США

Москва. 17 июня. Котировки российских еврооблигаций снижаются в четверг вслед за аналогичными сегментами рынков стран с развивающимися экономиками на фоне "ястребиных" комментариев Федеральной резервной системы по итогам заседания 15-16 июня.

Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) по преимуществу незначительно понижаются, так как рынок UST отыграл ужесточение риторики регулятора еще накануне, непосредственно после оглашения итогов заседания. Как следствие, суверенные спреды расширяются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК уменьшилась на 11,7 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,184% от номинала, что соответствует доходности 1,712% годовых (повышение на 2,4 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,586 базисного пункта и составила 100,795% от номинала (доходность подросла на 0,1 базисного пункта и составила 0,049% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 2,3 пункта, составив 166,3 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 66 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,416% от номинала (доходность выросла на 3,6 базисного пункта - до 3,719% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 53,9 базисного пункта - до 127,571% от номинала (доходность увеличилась на 3,1 базисного пункта, до 3,71% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 27,8 базисного пункта, до 113,767% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 1,819% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 6,8 базисного пункта, до 108,777% от номинала, что соответствует доходности 0,901% годовых (повышение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 63,3 базисного пункта - до 124,405% от номинала (доходность увеличилась на 3,2 базисного пункта - до 3,769% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 22,3 базисного пункта - до 111,855% от номинала, что соответствует доходности 2,136% годовых (повышение на 3,5 пункта к предыдущему дню).

"Российские евробонды в четверг умеренно снижаются в цене, отыгрывая вчерашнее заседание ФРС и последовавший за этим рост доходности гособлигаций США. Обновленный прогноз ФРС предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023 году, тогда как на предыдущем заседании большинство голосовало за неизменность ставки как минимум до 2024 года. Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа облигаций (сейчас это $120 млрд в месяц). Ожидаемое ужесточение монетарной политики США способствовало росту доходности UST-10 в среду до 1,6% (+10 б.п.). Сегодня доходность 10-летнего бенчмарка опустилась до 1,54%, но все еще выше, чем до заседания ФРС в начале этой недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.