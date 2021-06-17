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17 июня 2021 года 15:55

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне снижения геополитических рисков

Москва. 17 июня.Доллар лишь немного снижается, евро демонстрирует более заметное падение на "Московской бирже" в четверг днем, разница в их динамике обусловлена итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, состоявшегося накануне. Рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая, в том числе, ослабление геополитических рисков после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшихся также в среду.

Курс доллара США составил 72,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подешевев на 56,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,14 копейки - до 78,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 июня на 47,25 копейки, до 72,5048 руб./$1, и уменьшил курс евро на 65,24 копейки, до 86,7012 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на дневных торгах, отыгрывая как уменьшение геополитических рисков вокруг России по итогам российско-американского саммита на высшем уровне, так и результаты последнего заседания ФРС, которые состоялись в среду.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи более оптимистично оценил экономические перспективы, чем это было всего несколько месяцев назад, заявив, что "мы скоро окажемся на очень сильном рынке труда". Тем не менее, он предупредил, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

ЦБ повысил прогноз роста ВВП США в 2021 году до 7% c ожидавшихся в марте 6,5%. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Между тем, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, доллар раллирует по всему спектру рынка после заседания ФРС, но потери российского рынка ограничивают цены на нефть. "Пара "доллар-рубль", которая открылась гэпом вверх, впервые более чем за неделю добралась до уровня 72,5 руб./$1 после восстановления над отметкой 72 руб./$1. Впрочем, поскольку основной позитив от риторики Федрезерва "американец" уже отыграл, при сохранении бычьего импульса на рынке нефти, пара может начать отступление от упомянутых максимумов уже в ближайшей перспективе", - полагает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Саммит РФ-США прошел, скорее, со знаком "плюс" и был результативен, однако каких-либо планов проведения следующего саммита РФ-США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Расхождения на саммите Путина и Байдена сохранялись по теме Белоруссии и роли НАТО, в то время как украинские дела углубленно не обсуждались, были обозначены в качестве проблем, существующих в арсенале, взаимоотношения Москвы и Вашингтона, также сказал он. При этом "красной линией" для России является возможное вступление Украины в НАТО.

Дмитрий Песков также сообщил, что в ходе переговоров лидеров РФ и США в Женеве не озвучивались обвинения в адрес российского правительства в кибератаках на Вашингтон.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, первая встреча РФ и США в рамках комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, о запуске которого договорились президенты, может пройти уже в ближайшие недели.

"Итоги встречи Байдена и Путина оказались в целом позитивными - ровно настолько, насколько могли. Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двусторонних отношений. Заявления американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России. Скорее наоборот, он смягчал провокационные вопросы журналистов. При этом стороны наметили векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности. Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила скорее положительное впечатление для рынков. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты со стороны и счета текущих операций, и притока спекулятивного капитала. Мы ожидаем, что в ближайшее время российская валюта продолжит движение к следующему уровню сопротивления - 70,5 руб./$1", - подчеркивает старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы: переговоры прошли "конструктивно", было принято решение вернуть послов, а также были обозначены планы по дальнейшей нормализации отношений. В результате рынок не ожидает введения новых санкций ближайшее время, и санкционная премия ощутимо снизилась - курс пары "доллар-рубль" вчера в моменте опускался ниже 71,65 руб./$1. Тем не менее ужесточение риторики ФРС на вчерашнем заседании ощутимо ослабило спрос на риск, что вернуло курс пары "доллар-рубль" к уровням около 72,5 руб./$1. Во многом теперь геополитика для российских активов уходит на второй план, на наш взгляд, более принципиальным в среднесрочной перспективе станет состояние глобального спроса на риск, прежде всего, на фоне действий ФРС. Мы ожидаем, что сегодня курс пары "доллар-рубль" будет слабо снижаться на фоне итогов встречи двух президентов, но останется в районе 72,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания ФРC. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,74%.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $74,14 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,98 за баррель, что на 0,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В то же время, прогноз для нефтяного рынка остается позитивным, отмечают аналитики Citigroup, которые считают, что Brent вскоре может подорожать до $80 за баррель. Отложенный спрос на поездки, который реализуется благодаря вакцинации от коронавируса, поддержит потребление топлива этим летом.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 5,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась также на 1 б.п. - до 5,8% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 6,29% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 6,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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